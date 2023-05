Sénégal: Relance du Chemin de fer Dakar-Tambacounda - Les travaux livrés en janvier 2024

Les travaux de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda seront livrés dans les six prochains mois. C'est l'annonce faite, hier, à Tambacounda, par le Directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (Sn-Cfs) Malick Ndoye, lors d'un Crd présidé par le Gouverneur.

TAMBACOUNDA- Démarré le 10 février 2023, le projet de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda est en bonne voie. Le Directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal (Sn-Cfs), Malick Ndoye, annonce la livraison des travaux en janvier 2024.

D'ailleurs, ses équipes vont bientôt entamer le tronçon reliant Koumpentoum à Tambacounda, ajoute-t-il. Il s'exprimait lors d'un Comité régional de développement (Crd) présidé par le Gouverneur Omar Mamadou Baldé.

Selon le patron de Sn-Cfs, ce tronçon va nécessiter six mois de travaux. « Il est prévu six mois de travaux pour réhabiliter les rails et les édifices sur place. Le matériel est en place. On n'attend que les déguerpissements sur l'emprise pour voir la réhabilitation démarrer dans la région de Tambacounda », explique M. Ndoye.

Auparavant, il va falloir libérer les emprises sur une centaine de kilomètres entre les deux villes. « L'exploitation du chemin de fer nécessite une emprise de 15 mètres de chaque côté pour des raisons de sécurité. Au niveau du conducteur, une grande visibilité de 25 mètres de part et d'autre est nécessaire sur les passages à niveau », renchérit le Dg de la Sn-Cfs.

Il s'agit de trouver des solutions « les plus consensuelles et les plus fortes » pour le démarrage des travaux, estime le Gouverneur de Tambacounda. « L'histoire du rail est l'histoire de la région de Tambacounda. Le rail a été à la base de l'érection de la ville avant les indépendances », rappelle Omar Mamadou Baldé.

Il a ainsi magnifié la volonté des pouvoirs publics, notamment du Président de la République, Macky Sall, de réhabiliter le chemin de fer de Dakar à Tambacounda pour un coût global de 17,8 milliards de FCfa sur une distance totale de 418 km. « C'est un motif de satisfaction et d'espoir pour nous », déclare M. Baldé.

(Correspondant)