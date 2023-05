Sénégal: ENSA - « La contribution des ingénieurs agronomes dans l'agrobusiness peut créer une nouvelle dynamique », selon Dr Aifa Fatimata Ndoye Niane

L’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture (Ensa) a organisé la cérémonie de Remise des Diplômes d’Ingénieurs Agronomes le 13 mai 2023.

Cet événement a eu lieu à l’Université Iba Der Thiam de Thiés sous la présence du Dr Aifa Fatimata Ndoye Niane, Economiste Principale de l’Agriculture à la Banque Mondiale, marraine de cette édition.

Elle avait à ses côtés le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Moussa Baldé et des autorités administratives de l’Ecole.

Selon Mme Niane, l’ENSA est et demeure une prestigieuse école contribuant à la construction du capital humain nécessaire pour la transformation structurelle du secteur agricole.

« L’agriculture sénégalaise contribue à hauteur de 15 pourcents à la formation du PIB. Elle est la principale source de revenu et d’alimentation de 62 pourcents de la population rurale, elle compte 45 pourcents des ménages les plus pauvres et elle emploie plus de 38 pourcents de la main-d’œuvre active nationale », indique la marraine de cette promotion à l’entame de son discours.

A l’en croire, c’est un secteur clé sur lequel repose toute stratégie de croissance économique qui se veut forte, durable et inclusive ainsi que toute stratégie de réduction de la pauvreté.

Dr Niane, approuve les énormes progrès de l’Etat dans le secteur avec l’appui des partenaires techniques et financiers, traduits par une amélioration des rendements, des volumes de production et des exportations.

Mais, elle affirme qu’il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire cette forte dépendance de l’extérieur qui devient un risque comme l’ont démontré les effets induits de la crise Russie-Ukraine et de la pandémie à COVID 19.

Dr Niane de rappeler que des investissements structurants pour bâtir une agriculture productive, résiliente aux changements climatiques, compétitive sur le marché domestique, régional et international se posent avec acuité pour la transformation de notre agriculture et pour l’émergence de notre économie.

La marraine de cette édition se réjouit du choix porté sur sa personne étant donné que l’ENSA a formé des produits qui font leur preuve et qui sont bien appréciés dans les institutions nationales, régionales et internationales. « Aujourd’hui, c’est à vous de relever le défi », a-t-elle lancé aux récipiendaires.

Dr Niane de donner toute la confiance nécessaire pour que ces sortants puisse bâtir une belle carrière professionnelle et participer activement à la construction de notre agriculture, le pivot de notre économie.

Dans sa même logique, elle leur fait savoir que « vous avez une noble profession consistant à contribuer à nourrir le monde et donc à satisfaire un besoin fondamental, éradiquer la pauvreté et contribuer au développement économique et social de la région Afrique et d’ailleurs. »

Par conséquent, elle insiste sur le fait que la jeune génération d’Ingénieurs Agronomes doit se charger de rendre effective la transformation structurelle de notre agriculture.

Ceci, au moment où partout ailleurs dans le monde, les ressources deviennent très rares et les frontières de productions atteintes, l’Afrique recèle encore beaucoup de ressources et d’énormes potentiels de gains de productivité à réaliser, conclut-elle.