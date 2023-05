Afrique de l'Est: Soudan - L'ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide humanitaire

Alors que le conflit au Soudan entre dans son deuxième mois et que de violents combats se poursuivent, les Nations Unies ont lancé, mercredi à Genève, un appel de 3 milliards de dollars afin d'acheminer une aide vitale et une protection aux personnes touchées par la crise soudanaise à l'intérieur du pays, mais aussi aux centaines de milliers d'autres qui fuient vers les pays voisins.

« Ce conflit est un coup cruel pour le peuple soudanais, qui chancelle déjà sous le poids d'une situation humanitaire désespérée. Le désir, la volonté et l'impatience des agences humanitaires de fournir une aide restent plus forts que jamais », a déclaré dans un communiqué, Martin Griffiths, Coordinateur des secours d'urgence.

Alors que le nombre de morts s'alourdit, que les besoins humanitaires augmentent et que les déplacements se multiplient, les deux plans d'intervention visent à fournir de la nourriture, des soins de santé, des abris, une protection et d'autres formes d'assistance essentielles. La mise en oeuvre de l'intensification de l'aide nécessitera que les agences humanitaires disposent d'un accès sûr pour atteindre les personnes dans le besoin. « Nous avons maintenant besoin de la générosité de la communauté internationale pour intensifier notre réponse et atteindre tous ceux qui sont dans le besoin », a ajouté M. Griffiths.

Plus d'un million de personnes ont fui les combats

Le plan d'intervention humanitaire pour le Soudan a été révisé en raison de l'augmentation des besoins provoquée par la crise actuelle. Il nécessite désormais 2,56 milliards de dollars, soit 800 millions de plus qu'il y a quelques mois, pour aider 18 millions de personnes jusqu'à la fin de l'année, ce qui en fait l'appel le plus important jamais lancé pour le Soudan.

Le plan régional d'intervention en faveur des réfugiés au Soudan demande 470,4 millions de dollars pour soutenir les réfugiés, les rapatriés et les communautés d'accueil en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud. Les fonds sont destinés à aider plus d'un million de personnes, dont des réfugiés, des rapatriés et des ressortissants de pays tiers.

« Plus d'un mois après le début de cette crise, d'innombrables personnes restent terrifiées à l'intérieur du Soudan, et celles qui ont fui à travers les nombreuses frontières du pays ont besoin d'aide, se retrouvant souvent dans des endroits où l'accès est extrêmement difficile et les ressources limitées », a affirmé le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

Les combats les plus récents ont déjà déplacé plus d'un millions de personnes dont plus de 840.000 personnes à l'intérieur du Soudan. Plus de 220.000 réfugiés et rapatriés ont également fui le pays, de nombreux Soudanais se réfugiant au Tchad et en Égypte, et des réfugiés du Soudan du Sud rentrant chez eux dans des conditions difficiles.

L'ONU prévoit que plus d'un million de réfugiés vont fuir le Soudan cette année

Dans des pays d'accueil comme le Tchad, certains réfugiés dorment sous les arbres. « C'est la situation qu'on continue d'avoir. Il faut que l'on reçoive les ressources additionnelles pour construire des abris très rapidement et c'est ce à quoi nous nous attachons. Et nous devons aussi recevoir les ressources nécessaires pour pouvoir fournir l'assistance alimentaire qui est nécessaire », a déclaré lors d'un point de presse à Genève, Raouf Mazou, Haut-Commissaire assistant chargé des opérations au HCR.

Or en l'absence d'une solution urgente, de nombreuses autres personnes seront contraintes de fuir à la recherche d'une sécurité et d'une assistance de base. Selon les prévisions de l'ONU, plus d'un million de réfugiés vont fuir le Soudan cette année.

Par exemple au Tchad, 30.000 nouveaux réfugiés dont 90% de femmes et d'enfants sont arrivés en quelques jours, portant le total à plus de 60.000 depuis le 15 avril.

« Avant que la crise ne commence, il y avait dans les camps existants, le long de la frontière, près de 15.000 places disponibles si un afflux avait lieu. Et actuellement, on a près de 60.000 personnes qui sont arrivées. Donc c'est une situation difficile, une population locale qui fait preuve d'extraordinaire solidarité, mais une population locale qui a (aussi) besoin d'assistance de la communauté internationale », a ajouté M. Mazou.

Vers une expansion des opérations humanitaires à Khartoum et au Darfour

Plus largement, le plan de réponse aux réfugiés aidera les pays d'accueil à coordonner la réponse avec une approche « globale de la société » pour soutenir les gouvernements et les communautés d'accueil. Les besoins immédiats les plus urgents concernent l'eau et l'assainissement, la nourriture, les abris, la santé, l'aide en espèces et les articles de première nécessité.

Au Soudan du Sud et en République centrafricaine, en particulier, l'éloignement des zones frontalières constitue un défi logistique et financier majeur. Dans de nombreux pays d'accueil, la saison des pluies approche.

A l'intérieur du Soudan, le plan de réponse humanitaire révisé se concentrera sur l'augmentation rapide de l'aide alimentaire, de l'eau, de l'assainissement et d'autres formes d'assistance vitale. Il mettra également davantage l'accent sur la protection, notamment la protection des enfants et la prévention de la violence sexiste.

Le plan prévoit également l'expansion des opérations dans les zones où les combats sont féroces, comme la capitale, Khartoum, ainsi que dans les endroits où de nombreuses personnes se sont réfugiées pour échapper à la violence, notamment au Darfour occidental, méridional et septentrional.