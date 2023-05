Egypte: La Banque centrale d'Egypte devient membre du Forum of Incident Response and Security Teams

La Banque centrale d'Egypte (BCE) a annoncé que son centre d'intervention en cas d'urgence informatique pour le secteur financier (EG-FinCIRT) avait réussi à être membre du Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), après avoir satisfait à toutes les exigences techniques et organisationnelles dans un bref délai, pour devenir le premier centre sectoriel de ce type internationalement reconnu en Egypte.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la BCE a indiqué que son adhésion au FIRST faisait partie de sa stratégie visant à créer un cadre intégré pour renforcer la cybersécurité dans le secteur financier et bancaire, et constituait un couronnement des efforts du Computer Emergency Response Center au cours des quatre dernières années, soulignant son souci de suivre et de respecter les normes de sécurité internationales, ainsi que d'assurer leur mise en oeuvre, ce qui a grandement contribué à passer tous les audits effectués par les spécialistes de FIRST au cours des quatre derniers mois.

La BCE a ajouté que son adhésion au Forum (FIRST) visait à renforcer la coopération et la coordination dans la prévention et la réponse rapide aux incidents de cybersécurité et accroître l'échange d'informations entre les membres et la société en général.

Elle a précisé que FIRST contribuait également à faciliter la coopération et les partenariats stratégiques entre les pays et les institutions mondiales et à renforcer la communication entre les équipes d'intervention en cas d'incident de différents pays du monde à la lumière de l'échange d'expertise technologique et de renseignement de sécurité.