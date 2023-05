Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions disparates des activités de marché à la fin de la journée du 16 mai 2023

A la fin de la séance de cotation de ce 16 mai 2023, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions disparates.

La valeur des transactions s'est établie à 268,746 millions FCFA contre 454,491 millions de FCFA le 15 mai 2023.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une augmentation de de 14,627 milliards, à 7309,135 milliards de FCFA la veille à 7294,508 milliards de FCFA le 15 mai 2023.

Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 9,79 milliards, passant de 9900,701 milliards de FCFA la veille à 9890,911 milliards de FCFA ce mardi 16mai 2023.

Du côté des indices, on note une hausse de 0,20% concernant l'indice composite (l'indice général de la Bourse) à 196,47 points contre 196,08 points la veille.

Il en est de même de l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une hausse de 0,22% à 98,23 points contre 98,01 points précédemment.

En revanche, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), enregistre une baisse de 0,23% à 100,54 points contre 100,77 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 6 450 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,04% à 2 320 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 2,48% à 620 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 2,06% à 4 945 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 1,65% à 4 300 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses, il est occupé par les titres ONATEL Burkina Faso (moins 3,58% à 2 830 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,39% à 1 140 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 2,14% à 6 645 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 1,09% à 910 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 0,83% à 1 190 FCFA).