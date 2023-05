Congo-Kinshasa: Journée des Forces Armées de la RDC - Le Député Saidi Balikwisha salue les efforts consentis par l'armée et la police pour imposer la paix

Le député provincial, Emile Saidi Balikwisha, élu du territoire de Beni (Nord-Kivu) a salué, ce mercredi 17 mai, les efforts que fournissent les Forces armées de la RDC (FARDC) et la Police nationale congolaise pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'Etat.

L'élu de Beni s'est exprimé ainsi à l'occasion de la journée des Forces armées de la RDC, ce 17 mai.

Pour lui, cette commémoration est aussi l'opportunité de saluer la volonté du gouvernement dans l'encadrement des militaires. Emile Saidi Balikwisha l'interpelle, toutes fois, à faire mieux pour que les FARDC pacifient l'ensemble du territoire national, particulièrement sa partie Est, déchirée par l'insécurité.

« La journée du 17 mai ici en République démocratique du Congo est reconnue comme une journée dédiée aux soldats congolais. Pour cette journée, nous personnellement, nous rendons hommage à tous les militaires FARDC, à tous les éléments de la Police nationale congolaise, qui ne ménagent aucun effort dans les conditions les plus difficiles et déplorables pour imposer la paix ici en province du Nord Kivu », a-t-il déclaré.

Emile Saidi Balikwisha estime que les prouesses réalisées par l'armée sur le terrain sont une conséquence des directives données par l'exécutif national :

« En français on dit la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et nous croyons que les résultats de votre travail à Bunagana, à Kiwanja, à Kitchanga, à Beni territoire précisément dans la vallée de Mwalika, à Irumu, à Mambasa, à Tchanitchani, à Beu-Manyama, à Samboko et j'en passe, est le fruit de la façon dont vous êtes encadré par le gouvernement, et on ne peut pas en dire autre chose. Mais de toutes les façons, nous sommes fiers de vous et nous vous souhaitons un bon travail ».

Hommage du parti politique Ensemble

Le parti politique Ensemble pour la République a également rendu « un vibrant hommage » aux Forces armées de la République démocratique du Congo qui, au nom de la mère patrie, ont sacrifié leur vie.

A l'occasion de la journée dédiée aux FARDC célébrée chaque 17 mai, Stéphanie Kitume mwamini, communicatrice de Ensemble, a indiqué que ce parti politique cher à Moïse Katumbi, saluait la mémoire entre autres de Laurent Desiré Kabila et Mamadou Ndala.

Mais aussi de tous les soldats qui « ont versé leur sang sur le champ de bataille, preuve tangible d'accomplissement de leur engagement patriotique de défendre la mère patrie jusqu'au sacrifice suprême ».