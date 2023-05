Sénégal: Lancement de la première édition de la semaine du numérique - Maky Sall pour «l'éclosion des talents... afin d'atteindre l'objectif d'une contribution du numérique de 10% au PIB»

Le président de la République, Macky Sall, a procédé, mardi, au grand théâtre Doudou Coumba Ndiaye Rose, à Dakar, au lancement de la première édition de la Semaine du numérique dont la République populaire de Chine est le pays invité d'honneur.

"Je me réjouis d'être à nouveau avec vous pour célébrer la troisième édition du forum du numérique. Mon plaisir est d'autant plus grand que cet événement consacré à un sujet d'une importance majeure pour l'avenir de notre pays, grandi admirablement bien, en passant de deux journées à désormais une semaine avec un format et un concept plus inclusifs de partage des grandes avancées et surtout d'échange sur des thèmes d'intérêt commun », a-t-il déclaré à l'ouverture de la cérémonie. Le chef de l'Etat s'est félicité de la caravane nationale "Sénégal connect» marquée par «une forte participation des jeunes, acteurs incontournables du numérique". Le thème de cette première édition qui se tient jusqu'au 20 mai porte sur »Le numérique comme facteur de développement économique et social ». Le chef d'Etat a rappelé que «le numérique est un enjeu stratégique pour les pays africains qui doivent tout faire pour ne pas rater la révolution du numérique au risque de courir une marginalisation irrémédiable ». "Au Sénégal, nous voulons mobiliser tous les leviers pour l'éclosion des talents et la promotion d'entrepreneurs compétents afin d'atteindre l'objectif d'une contribution du numérique de 10% au PIB National à l'horizon 2025", a-t-il dit.

Macky Sall a souligné que "le numérique à travers toutes les données générées, contribue à l'accélération du processus de transformation structurelle de l'économie et de la société en rendant les processus décisionnels plus efficients, transparents, mesurables et justes".

'Pour cette première édition, la République populaire Chine est l'invité d'honneur. "En faisant de la Chine, pays invité d'honneur de cette édition, vous exprimez la volonté de notre pays de s'inspirer d'un des modèles les plus aboutis en matière de révolution du numérique. Cela témoigne également des excellentes relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays" a salué le chef de l'État. Prenant part à la cérémonie, Zhao Zigue, le vice-ministre, représentant de la République populaire de Chine, a magnifié l'initiative et assuré toute la disponibilité de son pays accompagner le Sénégal dans son processus de transformation numérique.