Sénégal: Courses auto-moto - 8e édition trophée Mousso - Fatumata Bah survole les débats

Après 3 années de pause, le trophée Mousso, course auto-moto réservée aux dames, a repris le week end dernier avec la 8e édition disputée sur le circuit aménagé au Parking du Stade Léopold Sédar Senghor. Après avoir survolé le Grand prix 2023 disputé en février dernier, Fatoumata Bah a réédité son coup en remportant la compétition féminine. Au terme de courses (Runs sur une distance de 300 mètres) en duel, Fatoumata Bah est sortie victorieuse devant ses 8 autres concurrentes avec un temps de de 8 sec07. Le podium est complété par Nafissatou Diagne et Mariam Diagne, classées respectivement 2e et 3e. Avec ce nouveau trophée, Fatoumata Ba succède au palmarès du Trophée Mousso à Sandra Palud qui s'était imposée lors de la dernière édition disputée en 2020. Elle s'adjuge également de son deuxième trophée dans cette compétition après celui remporté en 2006.

Organisée en collaboration avec la Fédération Sénégalaise de Sports Automobile et Motocyclisme (FSAM), cette compétition réservée aux femmes a été une fois de plus, une occasion pour le promoteur Maodo Guirandou Ndiaye et son équipe ASC Trophée Mousso Association (TMO), d'inviter le Village d'Enfants SOS. Ce sera à travers la journée de don qui leur a été dédiée et qui a permis d'impliquer beaucoup de monde. Les organisateurs ont également tenu à rendre hommage à feue Djmby, fille de feu Djibo Ka et ancienne pilote de la première édition du Trophée Mousso, décédée il y a quelques semaines.