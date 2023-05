Tunisie: Conseil de l'ordre des ingénieurs | Le Comité régional de Gafsa s'active - Cap sur les installations photovoltaïques

Durant une formation, les participants auront une idée claire et précise de l'uniformisation des méthodes et des procédures d'installation et de réception des installations photovoltaïques

Dans le but d'améliorer les connaissances de ses membres dans le domaine des énergies renouvelables, le comité régional de l'Ordre des ingénieurs de Gafsa organise du 26 au 30 mai 2023 une formation sur l'étude et le dimensionnement d'une installation photovoltaïque.

Elaboré en collaboration avec l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie (Anme), le programme de cette formation s'articulera autour des thèmes suivants :

· Cadre réglementaire et procédural des IPV raccordé au réseau de la Steg,

· Normes, référentiels et guides relatifs aux Ipvrr-BT, spécificités des installations photovoltaïques types et caractéristiques des modules et champs PV et onduleurs PV-RR,

· Normes et techniques de dimensionnement des Ipvrr-BT,

· Applications des normes et techniques de la Steg dans la réception des Ipvrr-BT,

· Etudes de cas pratiques.

Durant cette formation, les participants auront une idée claire et précise l'uniformisation des méthodes et des procédures d'installation et de réception des installations photovoltaïques

Ils auront également l'occasion de visiter une installation photovoltaïque type raccordée au réseau de la Steg BT.