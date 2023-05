Tunisie: Tourisme alternatif | Paroles d'experts

Moez Belhassine, ministre du Tourisme et de l'Artisanat: "L'État a réussi à rassurer les visiteurs de la Tunisie"

"Cet acte criminel contre des innocents visait à frapper l'unité nationale, à menacer l'économie nationale et à porter atteinte à la saison touristique. Grâce aux performances héroïques de nos vaillantes forces armées et au traitement calme et efficace dans un cadre institutionnel harmonieux et grâce à la solidarité de toutes les composantes nationales, y compris la famille touristique élargie, l'Etat tunisien a réussi à rassurer les visiteurs de la Tunisie et assurer un fonctionnement normal des diverses activités et services pour les touristes"

Ahmed Bettaieb, président de la Ftav : "on arrivera à surmonter tous les écueils"

"On a compris qu'il s'agit d'un acte isolé et on s'est aperçu du professionnalisme des sécuritaires qui étaient sur les lieux. Ce genre d'acte peut avoir lieu dans n'importe quel pays du monde. La cellule de crise, qui a été récemment créée à Djerba et qui regroupe des professionnels et des représentants du secteur public, communique de manière continue à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Les réservations se poursuivent à un rythme habituel. Il est vrai qu'on a décelé une certaine peur mais on a vite pris les choses en main et on a misé sur la communication. La vie a repris son cours normal à Djerba. Le marché n'a pas réagi ni négativement, ni positivement, et c'est un signe positif. Nous espérons que la facture à payer ne sera pas lourde mais avec le travail sérieux, le suivi continu et la bonne communication, on arrivera à surmonter tous les écueils. Mais il est encore tôt pour dire s'il y a un impact sur le rythme des réservations"

Jalel Eddine Henchiri, président de la Fédération régionale du tourisme de Djerba-Zarzis : "oeuvrer pour la reprise de l'activité touristique"

"Nous espérons pouvoir dépasser cet imprévu. Ceci peut arriver n'importe où. Les attentats visent les espaces publics et les foules. Nous sommes heureux de voir des communiqués de la part des autorités tunisiennes. L'information officielle a été rapidement communiquée. [...] Les préparatifs pour la saison estivale sont toujours à l'ordre du jour. Les autorités tunisiennes n'ont rien annulé. [...] Plusieurs attentats ont visé des écoles aux USA, un théâtre en France ou une station de métro. La survenue d'un événement pareil en Tunisie ne doit pas impacter le pays. Il est important de continuer à oeuvrer pour la reprise de l'activité touristique".