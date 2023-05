Tunisie: Tourisme alternatif | Trois questions à... - Tarek Lassadi, CEO d'une agence de voyages en ligne - «Nous pouvons doubler les statistiques de 2022»

interview

Le dernier acte criminel de la Ghriba pourra influencer légèrement cet engouement. La Tunisie peut compter, cette année, sur les marchés européens émetteurs de touristes qui sont, avec le marché local, les principaux clients pour l'hôtellerie tunisienne.

Quels sont vos pronostics pour la saison touristique estivale 2023 ?

La saison s'annonce bonne, surtout sur l'île de Djerba, où certains hôtels affichent déjà complet aux mois de juillet et août. Le dernier acte criminel de la Ghriba pourra influencer légèrement cet engouement. La Tunisie peut compter, cette année, sur les marchés européens émetteurs de touristes qui sont, avec le marché local, les principaux clients pour l'hôtellerie tunisienne.

En 2023, nous pouvons doubler les statistiques de 2022 qui sont de 1.794.619 entrées européennes, voire dépasser l'année 2019 où nous avons réalisé autour de 2.788.000 arrivées, pour atteindre les 3 millions de touristes européens.

L'activité touristique a repris depuis l'année dernière au grand bonheur des professionnels, mais aussi des touristes. Quelle est votre évaluation ?

Le bilan est globalement satisfaisant, mais nous sommes encore trop loin. Malheureusement, les mêmes défaillances persistent: la propreté, l'environnement, l'urbanisme, le transport aérien et terrestre, la qualité des prestations de services en général. Sans un travail et un suivi permanent sur les différents axes cités, nous allons continuer à capter une clientèle à faible potentiel, avec une recette moyenne par touriste parmi les plus basses de la région. Le tourisme tunisien doit impérativement monter en gamme, un hôtelier seul ne pourra rien changer!

Pensez-vous que la reprise de l'activité se passe comme le voudraient les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration... ou encore des agences de voyages ?

Quand on n'a pas de touriste, on n' a pas de recette, quand on a des touristes on n'a pas de main-d'oeuvre! La pénurie de main-d'oeuvre devient un problème de taille chez la majorité des hôteliers. La saisonnalité aiguë du secteur en est la cause, les deux ans du Covid n'ont pas arrangé les choses. En juillet-août, si on avait le triple de la capacité, on pourrait très bien faire le plein, et ce, grâce au soleil et à nos côtes. Mais en dehors de ces deux mois, on n'arrive toujours pas à capter une autre clientèle qui n'est pas intéressée nécessairement par le soleil et la mer, mais par d'autres produits. Ces produits-là doivent un jour ou l'autre être créés, pour étaler la saison, stabiliser la main-d'oeuvre et augmenter ainsi nos recettes pour une meilleure rentabilité économique du secteur.

Après le dernier acte criminel de Djerba, il est nécessaire de consolider l'attractivité et la réassurance du tourisme à travers une action coordonnée de toute la chaîne touristique, du niveau national au niveau local, avec une gouvernance à même de mobiliser la population locale et la société civile Qu'en pensez-vous ?

Effectivement, sauf que nous sommes en train de faire l'inverse ! A part quelques initiatives de la société civile avec les moyens du bord, et comme après chaque événement de ce type, nous constatons un silence dérangeant de la part des autorités. Il ne suffit pas de faire une déclaration à un média local, il faut une omniprésence immédiate sur les médias, chaînes de télévision et radios européennes. Nos clients sont là.

Ce n'est pas un acte isolé de ce type qui va faire d'un pays comme la Tunisie une nation antisémite ! Malheureusement, c'est ce que la plupart des médias français relatent sans aucune communication de notre part pour corriger, expliquer, mettre en avant toutes les bonnes choses que nous vivons tous les jours avec nos amis juifs et chrétiens...