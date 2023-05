Tunisie: Tourisme alternatif | Un enjeu capital

La Tunisie est un pays aux ressources inépuisables qui en ont fait une des régions les mieux préservées de l'Afrique du Nord. En effet, le cadre environnemental dans lequel se situe la Tunisie est à la fois montagneux, balnéaire et saharien. Autant d'éléments qui permettent à tout type de touriste ou de voyageur de trouver son bonheur. Cependant, un élément essentiel reste à préserver : le caractère discret et authentique de la Tunisie.

En effet, ce pays à l'histoire millénaire, qui a connu de nombreuses civilisations, a une position unique dans la région. C'est un croisement entre beauté naturelle et potentiel inédit qui en ont fait une destination de niche. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat oeuvre depuis des années à préserver la spécificité tunisienne et à activer ce levier afin d'attirer une clientèle friande d'authenticité.

La Tunisie est un pays dont les ressources et le patrimoine sont naturellement foisonnants. Beaucoup de lieux ont été conservés. Elle dispose d'une grande marge de manoeuvre pour développer une industrie touristique qui lui est propre sans s'aligner sur le modèle occidental. Le tourisme alternatif ou durable doit faire partie intégrante de ce secteur.

Impact positif

Du Nord au Sud, des opérateurs touristiques s'engagent chaque année pour l'organisation de nombreux circuits touristiques. La diversification de l'offre touristique demeure ainsi un enjeu capital pour la Tunisie.

De multiples opportunités sont offertes en matière de développement inclusif et durable touchant toutes les régions et impactant positivement l'image extérieure du pays. Parmi les projets phares lancés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans le cadre de la diversification du produit touristique et la promotion du tourisme alternatif et durable, figure l'initiative « Route des randonnées de Tunisie ».

Ce projet, mis en oeuvre par l'Agence allemande de coopération internationale "GIZ" en partenariat avec l'Organisation Leaders international et avec l'appui du Projet de développement du tourisme durable en Tunisie, est une initiative de l'Union européenne et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), dans le cadre du Programme « Tounes Wijhetouna ».

L'objectif est de valoriser la diversité géographique et la richesse culturelle tunisienne, en développant des expériences touristiques durables et alternatives à travers la construction de parcours de randonnées qui contribuent à diversifier l'offre touristique et à créer des opportunités d'emploi dans les régions de l'intérieur.

La finalité du projet est de contribuer au développement et à la promotion de petits projets du tourisme alternatif et durable en leur proposant des opportunités de commercialisation.

Le projet apportera également un soutien aux associations de randonneurs et aux organisations de la société civile actives dans le secteur.

Transition

La situation actuelle du tourisme nécessite la transition vers un tourisme plus durable. Il faut miser sur la diversification de l'offre touristique pour attirer de nouveaux clients cibles hors du tourisme balnéaire classique.

Ouvrir la palette de l'offre doit se faire à la fois sur la base de la richesse naturelle, dont dispose la Tunisie, mais aussi sur initiative des créateurs locaux, qui doivent savoir distinguer chaque région selon ses propres caractéristiques et le produit proposé à sa clientèle.

Des niches prometteuses couvrent notre pays. Le tourisme alternatif doit se développer davantage, sans pour autant dénigrer son analogue classique. L'écotourisme et le tourisme culturel peuvent et même doivent ouvrir le tourisme sur un horizon à la fois riche, et porteur d'une valeur ajoutée certaine, que l'Ontt n'a cessé de promouvoir et d'encourager.

Les gouvernorats du sud, en l'occurrence, regorgent d'atouts connus et exploités mais d'autres sites sont encore moins connus, hors circuits classiques bien qu'ils soient à fort potentiel. Le désert de sable, les oasis, les ksours et villages troglodytes ne représentent pas nécessairement la totalité du potentiel de ces gouvernorats mais sont le reflet des sites qui peuvent attirer davantage de visiteurs étrangers.

A l'évidence, le tourisme alternatif est une activité qui gagne de plus en plus d'importance dans les pays en développement en raison de ses nombreuses contributions à la vie sociétale et économique. Il encourage à préserver l'environnement et le patrimoine culturel, à aider les communautés locales à développer davantage leur autonomie et à créer des opportunités économiques.

Dès 2006, le Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue) estimait qu'il fallait accorder une attention particulière aux déserts et au tourisme alternatif, en raison de la fragilité de leur écosystème et de leur vulnérabilité et parce que le tourisme alternatif semble susceptible d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Cette filière encourage l'appropriation du processus touristique par les populations locales. Ainsi, l'organisation de l'activité touristique à l'échelle locale interpelle le concept d'engagement social qui est un élément déterminant pour la réussite de cette forme de tourisme.