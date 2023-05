Maroc: Sénégal - La politique du Maroc en matière d'habitat et de logement mise en avant à la 55ème conférence du Réseau Habitat et Francophonie

Dakar — La politique du Royaume du Maroc en matière d'habitat et de logement décent a été mise en avant, mardi à Dakar, dans le cadre de la 55-ème conférence du Réseau Habitat et Francophonie (RHF), qui se tient sous le thème "répondre efficacement aux besoins en logements abordables et durables, les modèles et facteurs de réussite".

Le Maroc est représenté à cette rencontre annuelle, qui a pour objectif de favoriser la compréhension et la promotion des grands enjeux liés au logement abordable et qui se poursuivra jusqu'au 18 mai, par le président du directoire du groupe Al Omrane, Badr Kanouni, qui assure la vice-présidence du RHF.

Présidant un panel tenu sous le thème "Garantir une offre foncière et de logements suffisante et sûre" et auquel ont participé le Directeur général de la Société Nationale Immobilière du Gabon, Hermann Kamonomono et le Président de la Fédération des Offices Publics de l'Habitat, Marcel Rogemont, M. Kanouni a souligné que le Maroc a réussi à consolider sa politique d'habitat et logement décent en mettant en place de véritables leviers qui ont contribué significativement à réduire le déficit en logement, à lutter contre l'habitat insalubre et à développer de nouveaux pôles urbains et villes nouvelles qui sont venus apporter des réponses intégrées aux différents besoins exprimés par les territoires (habitat, activités économiques, équipements de proximité...).

Ces leviers ont permis de contribuer à l'amélioration des conditions d'habiter et de vie de plus de 8,5 millions d'habitants, a précisé le président du directoire du groupe Al Omrane.

A cet égard, M. Kanouni a indiqué que parmi ces leviers figurent la création du Fonds solidarité Habitat et Intégration urbaine et le renforcement de ses ressources financières permettant d'apporter une contribution financière aux différents programmes publics et la mobilisation du foncier public et la réalisation de nouveaux pôles urbains et villes nouvelles.

Il s'agit également de la mise en place d'incitations fiscales pour promouvoir le logement social et celui à faible valeur immobilière, l'aide aux acquéreurs, la création de fonds de garantie pour élargir les possibilités d'accès au crédit bancaire aux franges démunies et la création d'un opérateur public national à fort ancrage régional et local (Al Omrane) par le regroupement de l'ensemble des opérateurs publics du secteur garantissant la cohérence de l'action de l'Etat et l'exécution de ses priorités et choix stratégiques sur le territoire national.

"Le Maroc a mis en place non seulement un fonds dédié à l'habitat sur la base de la taxe sur le ciment mais il y a eu une mobilisation du foncier public", a-t-il dit, notant qu'il y a eu également des dispositifs dédiés au secteur privé.

Mettant en avant les résultats positifs qui ont été enregistrés dans le cadre de cette stratégie, M. Kanouni a souligné que toutes les politiques de l'Etat lancées sous l'impulsion de SM le Roi ont permis, entre autres, de baisser le déficit de 1.200.000 logements enregistré au début des années 2000 à moins de 400.000 aujourd'hui et en même temps d'apporter une réponse au besoin supplémentaire annuel.

En ce qui concerne la lutte contre l'habitat insalubre, il a fait savoir que les résultats réalisés par le Maroc ont été salués à plusieurs reprises, estimant que le fait d'avoir sorti 1.800.000 marocains des bidonvilles qui vivent aujourd'hui dans des conditions décentes et acceptables est une réalisation hautement saluée.

Ce panel s'est tenu en présence du président du Réseau Habitat et Francophonie, Vincent Sciarra, du Directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Bocar Sy, de l'ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri, ainsi que des représentants des pays membres et des acteurs internationaux de l'habitat.

Organisée en partenariat notamment avec la Banque de l'Habitat du Sénégal, la Caisse des Dépôts & de Consignation du Sénégal, cette 55-ème Conférence rassemble de nombreux acteurs du logement social de l'espace francophone afin de valoriser et mettre en partage les différentes expertises en matière d'accélération de la construction neuve, la remise à flots de bâtiments et de logements inadaptés et/ou déficients, et ce, dans un contexte de mobilité des populations et d'urbanisation accélérée.

Créé en 1987 avec le soutien de la Caisse des dépôts et de l'Union des Hlm, le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) fédère plus de 50 acteurs et autorités du logement social et abordable de l'espace francophone et francophile.