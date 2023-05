Maroc: Sénégal-Maroc - La région de Dakhla Oued Eddahhab et le département de Mbour renforcent leur coopération

Dakar — Le Conseil départemental de Mbour au Sénégal et le Conseil de la région de Dakhla Oued Eddahhab, ont signé, mardi soir à Dakar, un mémorandum d'entente, à l'occasion de la "tournée économique" organisée les 15 et 16 mai dans la ville sénégalaise de Dakar par la région de Dakhla Oued Eddahhab en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade du Maroc au Sénégal.

Le MOU a été signé par le président de la Région de Dakhla Oued Eddahab, Khettat Yenja, et le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, en présence de l'Ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri et l'Ambassadeur, Directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Babacar Sané Ba, et de membres de la délégation de la région de Dakhla Oued Eddahhab.

Mbour est située sur la Petite-Côte, à environ 67 km au sud de Dakar et est limitrophe de la station balnéaire de Saly.

Le mémorandum d'entente, conclu pour une durée de trois ans renouvelables par tacite reconduction, vise à faciliter et à intensifier les relations de coopération entre les deux parties dans les domaines spécifiques d'intérêt commun susceptibles d'intéresser les deux parties, lesquelles pourront s'associer à la réalisation des projets de coopération entrant dans le cadre de ce Mémorandum.

En vertu de ce mémorandum d'entente, les deux parties conviennent de définir et de réaliser des programmes coordonnés d'intérêts communs et d'échanges visant le développement socio économique et culturel, le transfert de savoir et d'expertise dans les domaines relevant de leurs prérogatives.

Pour rendre efficace cette collaboration, les signataires de ce document ont convenu de mettre en place un comité de pilotage composé de représentants des deux parties. Ce comité sera chargé notamment de proposer un programme d'actions concrètes en relation avec les besoins des deux parties.

Dans une déclaration à la chaine d'information en continu M24 de la MAP, à l'issue de la cérémonie, le président de la région de Dakhla Oued Eddahhab, Khettat Yenja, a indiqué que la signature de ce mémorandum d'entente s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée et vient pour couronner le travail effectué à Dakar à travers le forum d'affaires qui a été organisé en collaboration avec l'ambassade du Maroc au Sénégal.

"Nous avons signé une convention avec le département de Mbour avec lequel nous partageons plusieurs affinités notamment dans les secteurs économiques leviers de nos deux régions à savoir les secteurs de la pêche, du tourisme, de l'enseignement, de la formation et de la culture", a-t-il dit, notant qu'un comité de pilotage va être désigné pour mettre en oeuvre les différentes étapes à venir pour concrétiser cette convention.

Pour sa part, le président du Conseil départemental de Mbour, Saliou Samb, a déclaré qu'il s'agit d'une occasion pour raffermir davantage les relations exemplaires et séculaires entre le Maroc et le Sénégal, ainsi que de partager des expériences et puis des opportunités entre les deux régions.

Cette convention permettra d'appuyer le département de Mbour dans sa progression, a-t-il précisé, soulignant également que ledit mémorandum d'entente va permettre une coopération en matière notamment de formation professionnelle, et ce dans le cadre d'une coopération sud-sud gagnant-gagnant.

De son côté, l'ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri a souligné, dans une déclaration à M24, que le département de Mbour partage beaucoup de similitudes avec la région de Dakhla, indiquant que ce genre de coopération reflète exactement l'essence de la Vision Royale, un partage sans limite, un partage d'expériences et surtout un partage de perspectives.

La région de Dakhla Oued Eddahhab grâce à la sollicitude particulière dont elle est toujours entourée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI a produit aujourd'hui un modèle extraordinaire, a souligné M. Naciri.

La délégation de la région Dakhla-Oued Ed-Dahab, participant à la "tournée économique" de la région dans la capitale sénégalaise, Dakar, a tenu mardi, des séances de travail avec des responsables de la Chambre des Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar et de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX. Une convention de coopération a été conclue également avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Saint-Louis (nord du Sénégal) en marge de cette "Tournée économique" dans la ville de Dakar.

A travers cette tournée africaine, le Conseil de la région de Dakhla Oued Eddahhab vise à faire connaître les potentialités énormes et les opportunités d'investissement qu'offrent la région et sa position stratégique comme trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Après Dakar, la région de Dakhla Oued Eddahhab prévoit une tournée économique dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 18 au 20 mai courant.