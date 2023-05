Afrique: Laghouat - Une délégation du NIPSS du Nigeria visite des infrastructures énergétiques

LAGHOUAT — Une délégation de l'institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria (NIPSS) a visité, mardi, des infrastructures énergétiques à Hassi R'mel (Laghouat), dans le cadre de sa tournée dans les infrastructures et projets énergétiques dans plusieurs wilayas du pays.

La délégation nigériane de haut niveau a visité la station de production (Boosting 3) dans la région de Tilghemt à Hassi R'mel (110 Km au Sud de Laghouat), inaugurée en 2022, ainsi que le centre de contrôle de l'infrastructure relevant de la station. La délégation qui s'est dite impressionnée par les nouvelles technologies utilisées dans la gestion de cette infrastructure énergétique, a également écouté un exposé sur le groupe gazier de Hassi R'mel.

Il a par ailleurs émis le voeu de voir '"l'Algérie assumer son véritable rôle en tant que locomotive de l'économie africaine en vue de réaliser le décollage économique escompté du continent", affirmant "que le Nigéria soutient l'Algérie pour la concrétisation de cette démarche".

La délégation du NIPSS poursuit ses visites mercredi dans les wilayas de Timimoune et Ouargla où elle se rendra dans des espaces agricoles et des structures touristiques dans l'Oasis Rouge et des infrastructures énergétiques dans la région de Hassi Messaoud.

La délégation nigériane visitera dans le cadre de sa tournée en en Algérie (14-21 mai) plusieurs sites à travers 11 wilayas (Alger, Oran, Laghouat, Timimoun, Ouargla, Constantine, Skikda, Annaba, Sétif, Ghardaïa et Bejaia).

Elle visitera aussi des infrastructures et des projets industriels et énergétiques, des sites dédiés à l'activité agricole et pharmaceutique, outre des instituts de formation et des centres de recherche.