Maroc: Ports - Légère hausse des trafics de commerce au premier trimestre 2023

Le volume global des trafics de commerce traités par les ports du Royaume, a atteint 48,6 millions de tonnes au premier trimestre 2023, contre 48,4 millions de tonnes (MT) par rapport à la même période de l'an dernier, soit une légère hausse de 0,4%.

Le trafic domestique a enregistré un volume de 26,1 millions de tonnes (-5,1%) tandis que le transbordement a atteint un volume de 22,4 MT, soit une croissance de 7,7% par rapport au 1er trimestre de 2022, indique un communiqué du ministère de l'Equipement et de l'Eau.

La répartition du trafic à fin mars 2023 a connu une prédominance de l'activité de transbordement, représentant une part de 46,2% du trafic global, suivie des importations avec 31,9% qui a enregistré un volume de 15,5 millions de tonnes (-6,3%), des exportations avec 16,9% et un volume de 8,2 millions de tonnes (-7,6%), rapporte la MAP.

Viennent ensuite l'activité du cabotage avec 4,1%, enregistrant un volume de 2 millions de tonnes (+19%) et du soutage des hydrocarbures avec 0,8% et un volume de 0,4 million de tonnes (+2,3%), et ce au profit des navires transitant par le Détroit de Gibraltar, selon la même source.

S'agissant des principaux trafics stratégiques traités par les ports marocains, le 1er trimestre de l'année en cours a enregistré une hausse au niveau des trafics des conteneurs (2,3 millions d'EVP/+6,3%), du charbon et coke (2,8 millions de tonnes/+7,1%), du transport international routier (139.183 unités/+2,4%) et des véhicules neufs (145.477 unités/+19,3%). On relève, en revanche, la baisse des trafics des hydrocarbures (2,7 millions de tonnes/-6,6%), des céréales (1,9 millions de tonnes/-12,8%), et des phosphates et produits liés (5,4 millions de tonnes/-25,5%).

Pour le trafic des passagers, les ports marocains ont vu transiter 606.946 PAX durant le 1er trimestre de l'année 2023, soit une hausse importante de 395,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Quant à l'activité de croisière, elle a marqué une reprise avec un nombre de 71.135 croisiéristes.

Par ailleurs, le volume des débarquements des produits de la pêche maritime côtière et artisanale, au titre du 1er trimestre, a connu une progression de 8,6% pour s'établir à 210.703 tonnes.