Tunisie: Tourisme alternatif | Destination Management Organisation (DMO) - Un concept qui fait des émules

Ayant fait, récemment, son entrée en Tunisie, le concept de la DMO n'a pas tardé à faire ses preuves.

L'Organisme de gestion de destination (OGD) plus connu sous l'acronyme DMO (Destination Management Organisation) est un concept qui a fleuri un peu partout dans le monde, notamment en Suisse, au Canada et aux Etats-Unis. Il vise, essentiellement, à promouvoir le tourisme local, en misant principalement sur la communication et l'information.

La mise en place d'une DMO pour une région déterminée permet de mettre en exergue, mais également de valoriser la singularité culturelle et patrimoniale d'une destination et, donc, de l'imposer sur le marché du tourisme. Ainsi, les OGD ont pour mission de communiquer, promouvoir la région en tant que destination touristique qu'ils veillent à développer à travers l'amélioration des offres touristiques.

En effet, le management d'une destination consiste en une gestion coordonnée de tous les éléments qui la composent, à savoir ses acteurs touristiques. Ainsi, les OGD relient de manière stratégique ces composantes en vue de meilleurs résultats. D'ailleurs, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a identifié, dans le cadre de son système de certification d'OGD "UNWTO.QUEST", trois domaines-clés de performance en matière de gestion, à savoir la direction stratégique, l'efficacité d'exécution et la gouvernance fonctionnelle.

De ce fait, le rôle des OGD est de diriger et coordonner les activités dans le cadre d'une stratégie cohérente vers un objectif commun. Mais, aujourd'hui, avec l'évolution de la notion du voyage où les visiteurs, las des produits traditionnels, sont de plus en plus tournés vers les activités culturelles et/ou liées à la nature, les OGD, habituellement chargés des activités de marketing, ont étendu considérablement leur domaine de compétence, pilotant au niveau stratégique le développement de la destination.

Selon l'OMT, la tendance est de confier à ces organismes, qui se concentraient traditionnellement sur le marketing et la promotion, des fonctions de direction avec des compétences élargies recouvrant la planification, la coordination et la gestion des activités sur le plan stratégique, dans le cadre d'une structure de gouvernance adéquate intégrant les diverses parties prenantes de la destination autour d'un objectif commun.

Un partenariat public-privé réussi

En Tunisie, la première DMO a vu le jour en 2018 dans la région du Sud-Est. Il s'agit de DMO Dhaher qui a été mise en place dans le cadre du projet destination Dhaher qui concerne trois gouvernorats : Tataouine, Médenine et Gabès.

Financé par le secrétariat de l'Etat Suisse à l'économie à hauteur de 13 millions de dinars, ce projet, qui s'est étalé sur 5 ans et qui a été mis en oeuvre en collaboration avec le secteur public et les acteurs touristiques locaux, visait à mettre en place une structure qui réunit tous les acteurs du secteur avec, en point de mire, une meilleure réussite de la destination.

Le projet a connu un franc succès et les résultats ne se sont pas fait attendre: en 2022, la Destination Dahar a été désignée meilleure destination mondiale pour le thème: «Culture et communautés locales», lors du concours mondial organisé par le Conseil mondial du tourisme durable et l'Organisation destination verte, dans le cadre de la Foire internationale de Berlin.

Ce qui lui a permis de bénéficier d'une promotion gratuite pendant une année auprès des plus grandes organisations et agences internationales.

Une prouesse dont s'est félicité le ministère du Tourisme qui, voyant en cet outil de branding territorial, un moyen pour développer le tourisme alternatif et durable en Tunisie, travaille à étendre l'expérience à toutes les régions du pays.

Grâce à son succès, le concept fait aujourd'hui, des émules dans plusieurs régions, et d'autres DMO ont pu naître, en l'occurrence DMO Djerba, Tunis-Carthage, Mahdia, Zaghouan et Le Kef.

Etant le fruit d'un partenariat public-privé réussi, ces organismes oeuvrent pour renforcer la compétitivité et la durabilité de l'offre touristique locale et améliorer le marketing régional tout en assurant la gestion uniforme des différentes destinations.