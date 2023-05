Tunisie: Ses propos ont fait polémique - Quand Tarak Dhiab parle...

L'ex-gloire espérantiste a dit tout haut ce que les Espérantistes pensent tout bas.

Quel crime a commis Tarak Dhiab pour être aussi fustigié par certains ex-joueurs et certaines pages Facebook pour le moins suspicieuses? Quand un ex-joueur de la classe et du prestige de Tarak parle, tout le monde doit se taire et écouter. Non par soumission ou par faiblesse, mais par conviction et par respect. On ne parle pas d'un ex-joueur de seconde zone ou de quelqu'un qui n'a rien fait durant sa carrière, on parle là de Tarak Dhiab, le plus grand joueur de l'EST, de son histoire, sans le moindre doute.

On parle de quelqu'un adulé par le public du foot et des autres clubs. Et finalement, qu'a-t-il dit de grave ou de blessant pour être ainsi lynché? Le Monsieur a fait son boulot de consultant aguerri qui a la légitimité de parler football. Ses paroles peu tendres envers Nabil Maâloul et d'autres dirigeants? Ce n'est pas un crime pour quelqu'un qui a vu son club de coeur jouer aussi mal et s'effondrer. Allez voir ce que disent les consultants italiens comme Tardelli, Cassano, Costacurta ou Bergomi quand leurs clubs perdent et qu'on demande leurs avis.

Tarak a mis le doigt sur la plaie et a expliqué en deux phrases, peut-être dures et choquantes, le problème de l'EST et les gaffes commises en Ligue des champions. Ceux qui l'ont attaqué et lui ont demandé de se taire ou de maquiller la réalité jouent le rôle d'hypocrites et de «valets» qui cherchent à faire plaisir à tout prix aux dirigeants actuels «sang et or». Personne ne peut douter de l'amour de Tarak Dhiab pour l'EST, et celui ou celle qui le fait se fait ridiculiser.

On s'est habitué à caresser dans le sens du poil, on s'est habitué à ces consultants «fades», opportunistes qui jouent un rôle écrit sur ces plateaux télé ou radio orientés. Et si le premier décideur de l'EST lit bien entre les lignes et réfléchit à ce que Tarak Dhiab a dit après le match d'Al Ahly, il se rendra compte que c'est un bon point de départ pour se relever et rebâtir sur du solide.

Dans notre football, il y a quelques monuments qui doivent être traités à part quand ils parlent. Ce sont des gens de gloire qui ont écrit les pages fastes de leurs clubs, contrairement à d'autres passés inaperçus ou qui n'ont aucune légitimité. Tarak comme Attouga, Agrebi, Chettali, Hsoumi, Laâbidi, Herguel, Limam, Chakroun, Ben Mrad, Bayari, Beya, Ben Doulet, Hatem Trabelsi, El Ouaer (et la liste est encore longue), ce sont des gens qui doivent être écoutés et respectés quand ils se prononcent, même si on ne partage pas leurs avis. C'est une question de respect à la mémoire sportive et à ce qu'ils ont accompli dans leurs parcours.