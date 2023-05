Tunisie: Djerba séduit encore et toujours...

«Allonger les heures par l'infini des sensations», ainsi s'exprimait Baudelaire. Ces mots s'appliquent parfaitement à l'Île de Djerba. Un lieu de rêve parmi tant d'autres. On a beau être voluptueux, ému, saturé de photos indiquant une surenchère de superlatifs faisant la légende des joyaux du sud tunisien.

Dans une nostalgie poignante, l'île de Djerba se veut la destination idéale tout au long de l'année pour découvrir un patrimoine riche, encore peu connu. Toutes les activités balnéaires, de bien-être, de plein air et nautiques, dignes d'une île de renom sont là. Et Djerba est bien plus encore...

Derrière ses images de cartes postales, Djerba recèle bien des trésors naturels et culturels qui offrent la possibilité de découvrir autrement cet endroit exceptionnel.

La diversité des paysages, entre terre et mer, offre une palette infinie de couleurs et abrite une faune et une flore exceptionnelles et variées. L'histoire millénaire de l'île, qui a forgé son intensité multiculturelle, se dévoile sur les sites archéologiques et à l'ombre des magnifiques monuments.

Pour vivre un moment de partage et d'expérience sensorielle, il faut visiter les ateliers centenaires des potiers, des vanniers et des tisserands. Les artistes djerbiens s'expriment par la calligraphie, la peinture et même par le Street Art.

Dynamique fédérative

Inspirés par le premier organisme de gestion d'une destination touristique régionale, la «Fédération tourisme authentique destination Dahar», créée en mars 2018 pour la destination Dahar, les acteurs du tourisme de Djerba, en partenariat avec l'Office national du tourisme tunisien et le ministère du Tourisme, ont initié une dynamique fédérative fin 2019. Ils sont partis du constat évident que le regroupement est indispensable pour coordonner et promouvoir la destination Djerba.

Ainsi, le DMO (Djerba Mangement Organization) est né en février 2021, soutenu, dans le cadre du projet «destination Sud-Est Tunisie»), par le secrétariat d'Etat à l'Economie Suisse (Seco), mis en oeuvre par Swisscontact et conduit en collaboration avec le ministère et l'Office national du tourisme tunisiens.

L'objectif étant de diversifier et de renouveler l'image de la destination, en intégrant toutes les offres de tourisme, notamment balnéaire, sportif, culturel, patrimonial, de détente, de loisirs, de santé... il s'agit aussi de proposer un tourisme diversifié, inclusif et durable à Djerba.

Le projet vise aussi à regrouper le plus grand nombre de prestataires touristiques et d'acteurs publics et privés actifs et promoteurs dans le secteur du tourisme de l'île de Djerba, à offrir des services aux TO et aux visiteurs de l'île et aux membres du DMO Djerba afin de promouvoir l'offre touristique de cette destination.

En partenariat public-privé, le DMO fédère des hôteliers, des agences de voyages, des restaurateurs, des prestataires et promoteurs d'activités culturelles et sportives, des artisans, des guides et des associations. Il est accompagné et conseillé par l'Ontt.

Le DMO mène en parallèle des activités de promotion de la destination Djerba, de marketing territorial consensuel relayées par les opérateurs de l'île, de marketing digital et participatif sur internet et les réseaux sociaux et de renforcement de la diversité de l'offre touristique et para-touristique durant toutes les saisons...

Pour Naceur Bouabid, ancien président de l'Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba (l'Assidje), «la conscience quant à la singularité du prestigieux patrimoine de Djerba et à l'urgence de sa préservation portée de longue date par l'Assidje «est aujourd'hui communément partagée, un engouement pour le patrimoine est sans précédent, le souci de le préserver et de le prémunir davantage de la nuisance est palpable et sur toutes les lèvres». Et d'ajouter : «En font foi les incessantes initiatives entreprises, dont principalement le projet d'inscription de l'île sur la liste du patrimoine mondial ou celui encore inhérent à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement longtemps revendiqué et qui est en phase finale de réalisation».

Djerba la douce, l'île des Lotophages, demeure la mémoire de la Méditerranée et l'île des civilisations et de la tolérance, une île plurielle et une terre d'inspiration qui séduit de plus en plus...