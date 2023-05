Sénégal: Consultations gratuites à Sédhiou à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension

Sédhiou — Une journée de consultations gratuites et de dépistage de l'hypertension artérielle s'est déroulée mercredi à l'hôpital Amadou Tidiane Ba de Sédhiou (sud), à l'initiative des agents de cet établissement sanitaire.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle.

« En tant qu'acteurs sanitaires, nous souhaitons faire des consultations sur cette maladie chronique, qui reste malheureusement la première cause évitable de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux dans le monde », a déclaré docteur Mariama Dalanda Ba, cardiologue et médecin-chef de l'hôpital Amadou Tidiane Ba.

L'hypertension artérielle, qui se caractérise par une pression sanguine anormalement élevée dans les vaisseaux sanguins, est la maladie chronique « la plus fréquente à Sédhiou », selon docteur Ba.

Cette maladie est « un facteur de risques souvent associés au diabète de type 2 [...], les causes de survenue sont communes et basées sur une alimentation déséquilibrée, la sédentarité, le surpoids, les antécédents familiaux, la consommation de tabac et d'alcool, le cholestérol (...) », a-t-elle ajouté.

« Ces facteurs ont un impact direct sur l'équilibre glycémique, et peuvent aussi générer de l'hypertension et causer l'apparition de maladies cardiovasculaires », a poursuivi docteur Ba.

Elle en a profité pour inviter les patients à veiller sur leur alimentation, à pratiquer régulièrement une activité physique et à toujours surveiller leur tension artérielle « pour agir contre l'hypertension artérielle ».

« C'est une belle initiative qui mérite d'être pérennisée à Sédhiou où trois malades sur cinq souffrent de l'hypertension artérielle », a confié Bourama Mané, un patient d'une soixantaine d'années.

Pour Mariama Djité, cette initiative « est venue à son heure, la population est malade et les moyens ne sont pas suffisants pour pouvoir respecter les conditions de prévention de cette maladie si dangereuse ».