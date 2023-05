Sénégal: La BNDE et le 3FPT nouent un partenariat pour mieux accompagner les jeunes et les entreprises

Dakar — Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT) et la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) ont signé une convention de partenariat visant à faciliter le développement et l'inclusion financière des PME et des PMI au Sénégal, a appris l'APS mercredi l'établissement bancaire.

L'accord a été signé le 4 mai dernier dans les locaux du 3FPT en présence de Sophie Diallo, sa directrice générale, et d'Abdoulaye Niane, le directeur général de la BNDE.

"Cette convention permettra [aux deux parties] de mobiliser et d'associer leurs compétences respectives pour répondre de manière efficace et efficiente aux besoins en formation et en investissement des acteurs économiques, en particulier les PME, les PMI et les porteurs de projet", affirme un communiqué de la Banque nationale pour le développement économique.

Le partenariat noué par les deux structures "ouvre de nouvelles perspectives pour les bénéficiaires du 3FPT, notamment les jeunes, les femmes et les organisations professionnelles ayant des projets à fort impact socioéconomique".

"A la fin de leur formation et sur recommandation du 3FPT, ils ont désormais la possibilité de bénéficier d'une réduction des garanties et de l'octroi de financements par la BNDE", assure la même source.

Les jeunes, les femmes et les dirigeants des PME, ceux des PMI aussi, "seront également conviés à participer à des événements et à des activités de formation [...] organisés par la BNDE", grâce à la convention signée par les deux parties.

"Ce partenariat avec la BNDE nous offre une opportunité supplémentaire de satisfaire nos bénéficiaires. Une de nos cibles, ce sont les organisations professionnelles pour lesquelles nous nous battons au quotidien. Un des premiers piliers de l'autonomisation vers laquelle nous les accompagnons est la formation et le renforcement de capacité", a expliqué Sophie Diallo.

"Très souvent, a-t-elle dit dans le communiqué, à la fin de la formation, ces organisations professionnelles nous sollicitent pour un accompagnement financier qui ne rentre pas dans nos missions. C'est tout le sens de ce partenariat avec la BNDE."

Améliorer les perspectives de formation et d'emploi

Les deux parties disent être "convaincues que le fait d'accompagner la formation du personnel des entreprises est un moyen direct de les aider à rester compétitives en leur permettant de s'adapter aux évolutions technologiques, économiques et réglementaires du marché".

La BNDE et le 3FPT espèrent que leur partenariat "contribuera à stimuler la croissance économique [...] et à améliorer les perspectives de formation et d'emploi".

"Nous avons aujourd'hui une réelle opportunité avec la signature de cette convention, car le 3FPT constitue un dispositif important dans la formation continue, dans la prise en charge des besoins de renforcement des capacités des entreprises, dans l'accompagnement des femmes et des jeunes pour que leur entrepreneuriat soit couronné de succès", a souligné Abdoulaye Niane.

"Pour nous qui sommes dans le financement, nous avons besoin de sécuriser les crédits octroyés, de rendre efficace nos interventions [...] Ce que nous recherchons, c'est impacter, puisque nous sommes une banque de développement", a ajouté M. Niane.

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique est une structure d'utilité publique créée en 2014 par le gouvernement sénégalais pour "apporter une réponse concrète aux besoins en renforcement de capacités du secteur privé et favoriser l'employabilité des jeunes".

Il a pour principale mission de financer les projets de formation des personnels des entreprises et des membres des organisations professionnelles, des structures de formation et des jeunes en quête de qualification, précise le communiqué.

La Banque nationale pour le développement économique du Sénégal, elle, se présente comme "une banque innovante" et "accessible", mais aussi un "partenaire privilégié des PME".

Créée pour répondre à l'accès au financement des PME, des PMI et des particuliers, la BNDE est chargée d"'apporter des réponses globales à leurs besoins financiers". Elle a débuté ses activités en 2014.