Afrique: Mobile film festival Africa - 54 films originaires de 21 pays sélectionnés

Dakar — La deuxième édition du festival africain du film mobile dénommé «Mobile film festival Africa» a dévoilé sa sélection officielle composée de 54 films originaires de 21 pays africains, ont annoncé, mercredi, les organisateurs dans un communiqué de presse reçu à l'APS.

Les résultats de l'appel à films ont largement dépassé ceux de l'édition précédente, avec 886 films de 40 pays africains reçus contre 497 films de 38 pays lors de la première édition, soit +78%, ont-ils relevé.

Trois réalisateurs sénégalais figurent dans cette sélection. Il s'agit de « Rocka Kobb» de Franck Donald Malou, dont le film traite de la thématique de la femme notamment du sujet de l'excision, de «Yakaru Talibé» (A Beggar's Dream) de Cheikh Sidate Niang sur la thématique du travail des enfants et de la comédie "100f" de Matar Diarra.

"C'est une formidable édition qui s'ouvre grâce à la participation généreuse et enthousiaste de jeunes créatrices et créateurs de l'ensemble du continent. Comme vous pourrez le découvrir, leurs films sont avant tout engagés", soulignent les initiateurs.

Ils se disent fiers au sein du "Mobile film festival" de pouvoir partager tous ces regards de jeunes africains avec le plus grand nombre, grâce au digital, en Afrique et dans le monde. "C'est notre manière de faire entendre leurs voix", indique Bruno Smadja, le fondateur du Mobile film festival Africa.

Le festival africain du film mobile est organisé dans le cadre des célébrations de "Rabat, capitale africaine de la culture" débuté en 2022 au Maroc.

Cette édition est organisée en partenariat avec cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique) et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc.

La durée requise pour les films participant au festival africain du film mobile est d'une minute.