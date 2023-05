Ile Maurice: La motion de radiation des charges de Rama Valayden débattue le 23 mai

Alors que la motion de radiation des charges provisoires logées par les avocats de Me Rama Valayden, accusé de «perverting the course of justice», devait être débattue hier, la poursuite a demandé du temps supplémentaire. Les débats ont donc été renvoyés au 23 mai. Par ailleurs, son avocat, Me Jacques Panglose, a fait une demande pour plus de précisions sur l'acte d'accusation. Il remet en question la constitutionnalité de l'arrestation de l'avocat vendredi dernier.

L'équipe juridique de Me Valayden se disait prête à débattre, hier, des points de droit soulevés dans cette motion. Mais, face à la demande de renvoi de la poursuite, Me Panglose a fait une requête pour que d'autres informations sur les faits reprochés à son client lui soient communiquées en vue de préparer sa défense.

La comparution de Me Valayden hier aprèsmidi a vu la présence d'une forte équipe de policiers sur place pour veiller au bon déroulement du procès, certains faisant même preuve d'excès de zèle quand ils ont tenté d'empêcher des membres de la presse et du public d'entrer dans la salle d'audience. Même Me Valayden et ses avocats ont été priés de quitter l'enceinte du tribunal pour s'adresser à la presse .

À sa sortie, Me Valayden a fait savoir qu'il est convoqué aujourd'hui pour son interrogatoire par la Special Striking Team. Il a dit détenir des informations que d'autres avocats proches de lui seraient bientôt arrêtés et que son épouse pourrait «être victime d'un accident». «Je demande aux autorités de réagir. Ne venez pas dire par la suite qu'un accident peut arriver à n'importe qui. J'espère aussi que cette épidémie d'arrestations va cesser.» L'avocat demande aussi que Yogida Sawmynaden soit arrêté jusqu'à la semaine prochaine. «Éna sifizaman éléman kont Sawmynaden. Bizin aret li. La Jagai péna létan.»