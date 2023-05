Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Mai 2023

Côte d’Ivoire : Insécurité au Burkina et Mali- Plus de 21 mille réfugiés enregistrés en terre ivoirienne

La situation sécuritaire se dégradant continuellement au Burkina Faso et au Mali a occasionné l’entrée massive des hommes, femmes et enfants de ces pays voisins en Côte d’Ivoire. A la date du 8 avril 2023, la Côte d’Ivoire a enregistré 21792 réfugiés. Dans la région du Tchologo, ils sont au nombre de 8416, dans le Bounkani 12 856, le Folon 255, la Bagoué 148 et dans le Poro 117.Le mercredi 17 mai 2023, la ville de Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo, a abrité une réunion sous la présidence du ministre Fidèle Sarassoro, Secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité (Cns). (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Décrispation - Kalidou Koulibaly adresse un message de paix au dirigeants sénégalais

Le défenseur de Chelsea, Kalidou Koulibaly, a adressé mercredi 17 mai 2023, un message de paix, à l’endroit des dirigeants sénégalais en vue des tensions qui subsistent depuis la semaine dernière, via son compte Twitter. Comme l’artiste Jaaw ketchup ainsi que son coéquipier Abdou Diallo, le capitaine des Lions, a couché sur son compte, un message avec des emojis cœur aux couleurs du Sénégal. « Dessinons ensemble la PAIX au Sénégal. Manko indi JAAM ci Sénégal. LOVE my country and my people », a-t-il écrit. Pour rappel, depuis le lundi 15 mai 2023, des manifestations violentes se sont déclenchées à Ziguinchor dans le cadre de l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr ayant occasionné trois décès ainsi que des blessés graves. (Source : adakar.com)

Ghana : Coopération avec le Fmi- Accra s'attend à une première tranche de financement de 600 millions dollars

Le Ghana s'attend à obtenir une première tranche de financement de 600 millions de dollars auprès du Fonds monétaire international, (Fmi). La première tranche du financement négocié par le Ghana auprès du Fmi devrait atteindre les 600 millions dollars C’est ce qu’a annoncé, dimanche 14 mai, le ministre d’Etat ghanéen auprès du ministère des Finances, Mohammed Amin Adam interrogé par Reuters. « Nous nous attendons à un accord, mercredi. En ce qui concerne le décaissement, la première tranche de 600 millions de dollars sera versée immédiatement après l'approbation », a indiqué le responsable. Vendredi dernier, le Fmi ouvrait la voie à un accord final pour octroyer un financement de 3 milliards de dollars au Ghana. Cette décision était intervenue après que le comité des créanciers du pays ouest-africain a annoncé l’ouverture de négociations pour la restructuration de sa dette extérieure. (Source : Reuters)

Mali : Sécurité alimentaire : Le Pam demande un soutien urgent pour intensifier les opérations

Alors que la violence, les déplacements de populations et les chocs climatiques continuent d'exacerber l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Mali, le Programme alimentaire mondial des Nations unies (Pam) a besoin d’un financement urgent pour augmenter l’aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence à 3,8 millions de femmes, d’hommes et d’enfants dans les régions touchées par le conflit, notamment dans le centre, le nord et dans le sud-est du Mali.La réponse renforcée du Pam ciblera les zones difficiles d'accès comme Ménaka, où le nombre de personnes forcées de fuir leurs maisons continue d'accroître, la faim atteignant des niveaux catastrophiques en raison des effets combinés des extrêmes climatiques et des violences intercommunautaires. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Coopération Burkina Faso-Bad - Une rencontre pour harmoniser les nouvelles priorités du gouvernement

Le ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le colonel Boukaré ZOUNGRANA, a pris part à une rencontre de haut niveau entre le Gouvernement du Burkina Faso et la Banque africaine de développement (Bad), le mardi 16 mai 2023, à Ouagadougou. La rencontre a été présidée par le ministre de l’économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubakar NACANABO.Cette séance de travail entre la Banque Africaine de Développement (Bab) et les ministères sectoriels du Gouvernement burkinabè permettra de discuter et d’harmoniser les nouvelles priorités de la Transition définies à travers le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement (PA-SD) 2023-2025, avec le programme de travail de la Banque sur la même période. « La présente rencontre nous offre l’occasion d’analyser la situation de notre coopération en vue de formuler de nouvelles orientations stratégiques pour renforcer la résilience du Burkina Faso et de regarder le futur avec sérénité », a déclaré le Ministre de l’Économie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubakar NACANABO. (Source : aouaga.com)

Tunisie : Taux de chômage- Il atteint 16,1 % au premier trimestre 2023

Le nombre de chômeurs recensés par l’Ins de Tunisie au cours du 1er trimestre 2023 a atteint plus de 655 000 personnes contre près de 625 000 au quatrième trimestre 2022.Le taux de chômage en Tunisie a atteint 16,1 % au cours du premier trimestre 2023 contre 15,2 % au cours du quatrième trimestre 2022. C’est ce qui ressort des données publiées par l’Institut national de la statistique (Ins), lundi 15 mai. Selon le document, le nombre de chômeurs recensés au cours de la même période a atteint plus de 655 000 personnes contre près de 625 000 au quatrième trimestre 2022. Cela représente une augmentation d’environ 4,8 % sur la période étudiée. « Par sexe, le taux de chômage est en hausse aussi bien pour les hommes (13,9 % contre 12,9 % au T4 2022) que pour les femmes (21,2 % contre 20,1 % au T4 2022) », précise la note d’information. Selon les perspectives du Fmi, l’économie tunisienne devrait connaître une croissance de 1,3% en 2023 comparée à 2,5 en 2022 tandis que l’inflation devrait grimper à 10,9% contre 8,3 % sur la même période. (Source : Agence Ecofin)

Zimbabwe : Pour mettre un terme à 21 ans de sanctions- Harare s’engage à mettre en œuvre des réformes clés

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a réaffirmé aux partenaires au développement et aux créanciers l’engagement de son gouvernement à mettre en œuvre des réformes essentielles afin de résoudre la dette et les arriérés du pays, qui s’élèvent à près de 8,3 milliards de dollars. Il s’exprimait lors du forum de haut niveau sur la résolution de la dette qui s’est tenu lundi à Harare, la capitale du pays. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, et le facilitateur des dialogues de haut niveau, l’ancien président du Mozambique Joaquim Chissano, ont également pris la parole, de même que des représentants du gouvernement, des partenaires au développement, du secteur privé, des anciens propriétaires d’exploitations agricoles et des organisations de la société civile.« Malgré les défis associés au surendettement et exacerbés par l’albatros des sanctions économiques illégales, le Zimbabwe est en train de franchir des étapes clés pour faire avancer notre pays pour l’intérêt de notre peuple », a rassuré le président Mnangagwa. Les quatre principaux piliers de mise en œuvre du programme de réforme du Zimbabwe sont la réforme de la gouvernance, la réforme du régime foncier, l’indemnisation des anciens exploitants agricoles et la résolution des accords bilatéraux de protection des investissements. (Source : agence ecofin)

Gabon : Diplomatie- La Suède renforce sa coopération dans le secteur de la mine et du commerce

La Suède a renforcé sa coopération avec l’Etat du Gabon, mardi 16 Mai 2023, dans le secteur de la mine et du commerce, à l’occasion de l’audience accordée par le ministre gabonais des mines et de la Géologie, Chen Sylvestre Mezui M’Obiang, à l’ambassadeur du royaume de Suède près la République gabonaise, Henric Rasbrant à Libreville, fais savoir Agp. Les deux entités étatiques ont établi leurs échanges sur les relations bilatérales entre le Gabon et la Suède, notamment en matière des ressources naturelles. PourHenric Rasbrant, cette rencontre est l’occasion de renforcer les relations entre les deux pays. « On a pu constater qu’il y a beaucoup de similitudes entre nos deux pays en ce qui concerne les ressources naturelles comme les eaux, les forêts et les mines. La Suède est une vieille nation minière avec beaucoup d’expérience, de savoir-faire et beaucoup d’acteurs économiques engagés dans ce secteur ». (Source : alibreville.com)