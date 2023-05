Afrique: Compétitivité des ports africains- Abidjan accueille la quatrième édition du forum des ports africains

One Africa Forums, en partenariat avec le Groupe TangerMed et les principales autorités portuaires africaines, convient les acteurs du secteur portuaire à la quatrième édition du Forum Africain des Ports, qui se tiendra les 25 et 26 mai 2023 à Abidjan. Rapporte une source officielle portuaire à Abidjan. Cette conférence de premier plan sera le théâtre d'analyses pointues sous le thème « Les ports africains à la croisée des chemins : entre facilitation du commerce, digitalisation, décarbonation, investissement & financement » Après des éditions réussies à Djibouti, au Maroc et au Cameroun, la 4e édition du Forum Africain des Ports (Fap) se déroulera à Abidjan. Cette édition, verra échanger une communauté de plus de 400 conférenciers de haut niveau, représentants l’ensemble des acteurs qui gravitent autour de l’écosystème portuaire. Ainsi, à travers les conférences plénières, panels-débat, visionary keynotes et working sessions, ces deux journées vont déboucher sur des propositions pratiques et des solutions concrètes aux défis de l’Afrique portuaire.

« Depuis sa création, le Forum Africain des Ports sert de plateforme de débat et d'échange entre les écosystèmes portuaires africains et internationaux pour mieux comprendre les défis actuels et futurs, s'imprégner des meilleures pratiques et identifier des approches novatrices. Les précédentes éditions ont démontré l'importance de cette plateforme et la place de choix qu'elle occupe au sein de la communauté portuaire. » a déclaré Hassan M. Alaoui, Président de One Africa Forums.

« Les ports africains à la croisée des chemins »

Le secteur portuaire africain vit un contexte inédit caractérisé par la crise inflationniste mondiale, les crises sécuritaires, les efforts de relance économique, la montée en puissance des exigences environnementales et les ambitions d’intégration continentale. Cet environnement impose à l’industrie portuaire africaine de se réadapter et de revoir ses stratégies pour mieux accompagner ces mutations et répondre à des exigences évolutives au risque de perdre ses atouts en termes de compétitivité et d’attractivité. Si certains ports s’imposent déjà comme de réelles références en adoptant des stratégies multidimensionnelles pour atteindre l’excellence portuaire et jouer pleinement les rôles économico-sociaux qui leur incombent, d’autres sont toujours en quête d’approches idéales qui leur permettraient de répondre efficacement aux défis. Fap 2023 abordera des sujets clés qui ont un impact significatif sur le court, moyen et long terme, en relation avec le contexte actuel. Elle se concentrera sur quatre pistes de discussion majeures : le rôle des ports dans la facilitation des échanges commerciaux entre les pays africains, les approches novatrices pour encourager les investissements et le financement, les enjeux stratégiques de la décarbonation et la digitalisation progressive de l'industrie portuaire. Cet événement offrira également une opportunité précieuse pour networker, identifier des partenaires potentiels et découvrir les dernières innovations grâce à son espace d'exposition et ses multiples ateliers pratiques.