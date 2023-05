Afrique de l'Ouest: Frontières terrestre et maritime d'avec la Côte d'Ivoire - La 3ème rencontre de la Commission technique mixte ouverte

Le secrétaire exécutif de la Commission nationale des Frontières de Côte d’Ivoire (Cnfci),Diakalidia Konaté, et le coordonnateur national de la Commission des frontières du Ghana, Emmanuel Kotia, ont co-présidé, la 3ème rencontre des membres de la commission technique mixte de réaffirmation des frontières terrestres et de mise en œuvre de la décision du Tribunal international de la Mer sur la frontière des deux pays. Rapportent les services du Cnfci

Cette rencontre ouverte officiellement, le mardi 16 mai 2023 à Grand-Bassam, vise à démarrer effectivement le processus de réaffirmation et de matérialisation des frontières terrestre et maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana.

Au cours de cette rencontre tenue du 15 au 17 mai 2023, les participants ont, entre autres, valider et parapher les textes juridiques de fonctionnement, examiner les activités transfrontalières à mettre en œuvre et identifier les prochaines activités pour la suite du processus.

« La présente rencontre, au regard de ses Termes de référence (Tdr), est l’occasion, d’une part, d’adopter définitivement nos textes de fonctionnement et l’accord-cadre de coopération transfrontalière et, d’autre part, de démarrer la mise en œuvre effective du processus de réaffirmation des frontières terrestres, ainsi que de la Décision du Tribunal international de la Mer sur la frontière entre nos deux pays », a dit Diakalidia Konaté, au nom Premier Ministre, Patrick Achi, également Président de la Cnfci.

Pour lui, dans le cadre de cette Commission technique mixte, les membres sont « en train d’écrire une des plus belles pages des relations d’amitié et de fraternité qui existent entre les deux États et qui unissent depuis des millénaires les deux peuples.

Cette 3ème rencontre intervient après celles d’Abidjan les 23 et 24 août 2022 et d’Accra du 30 novembre au 02 décembre 2022. Elles avaient permis respectivement d’installer la Commission Technique Mixte et d’adopter partiellement les textes de fonctionnement ainsi que les plannings d’activités.