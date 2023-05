Niger: L'ANEC blinde sa communication avec l'arrivée du journaliste vedette et directeur de la télévision nationale, Moussa YAHAYA

Brillant professionnel, adepte de l'orthodoxie du métier, Moussa YAHAYA d'après des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique a pris ses quartiers dans l'imposante bâtisse de l'institution, engagée dans une ambitieuse campagne de communication internationale sous la direction de son patron, Mohamed Moctar SAIDIL, en vue de vendre la destination du Niger.

Sa cooptation à la tête du département Communication et Relations Publiques est un signe manifeste de la part de l'ANEC de renforcer ses effectifs pour des nouvelles ambitions. Une feuille de route exaltante est désormais entre les mains de Moussa YAHAYA pour faire bouger les lignes au niveau de cette institution qui a entrepris d'importants chantiers à court et moyen termes, a appris Confidentiel Afrique de source autorisée.

Le journaliste Moussa YAHAYA, promu nouveau Directeur de la Communication et des Relations Publiques de l'ANEC

Un pedigree impressionnant

Le journaliste Moussa Yahaya a fait ses débuts en 2000 dans une radio privée, Anfani FM, ayant donné un coup d'accélérateur au débat politique extrêmement dynamique de l'époque et contribué de façon décisive à l'encrage des valeurs républicaines de la jeune démocratie nigérienne.

Alliant le sport et l'information générale, il a su développer très vite un style particulier lui permettant de se distinguer dans la profession qui connaissait un foisonnement extraordinaire découlant de la libéralisation du secteur.

En février 2004, Moussa Yahaya fait son entrée à l'Office de Radiodiffusion Télévision du Niger (ORTN) où il ne soupçonnait pas le destin qui l'attendait. La même année, il fût coopté par la Radio Panafricaine AFRICA No1 comme Correspondant à Niamey et, en novembre 2005, il devient le premier nigérien admis au programme d'échanges « TALENT+ » de RFI qui lui a permis de s'aguerrir davantage en immersion pendant un mois au sein du prestigieux Service Afrique de la Radio Mondiale, aux côtés de Laurent Sadoux, Christophe Boisvoubier, Anne-Marie Cappomaccio, Laurent Chaffard, Donaig Ledu, Christine Muratet, Ghislaine Dupont, Laurent Correau, Dalila Berritane et bien d'autres grands noms du métier.

Présentateur vedette de l'émission 100% Foot sur Télé Sahel, à partir de 2006, il repart à la radio nationale où il fut un des principaux acteurs du début du numérique.

Leader syndical ayant porté à bout de bras la lutte des contractuels des médias publics, il revient au Service des Sports de la télévision en 2010 puis renoue avec la radio de 2011 à 2013, avant de revenir au bureau grand reporter de Télé Sahel. Là, il séduit ses responsables par ses idées novatrices, son intelligence et son don de soi hors du commun et entame une ascension fulgurante : Nommé rédacteur en chef de Télé Sahel en septembre 2014, il imprima pendant trois ans une collégialité inédite et un rythme de travail impressionnant, avant d'être promu Directeur de Télé Sahel le 17 juillet 2017.

Un orthodoxe venu en renfort

Au cours de ses six années à la tête de la télévision nationale du Niger, Moussa Yahaya a su convaincre par le travail et surtout grâce à un talent inné qui a fait de lui un éditorialiste respecté et écouté. En août 2020, son éditorial diffusé sur Télé Sahel, en réaction au classement du Niger comme zone rouge par les autorités françaises, consécutivement à l'attaque d'un groupe de touristes français par des djihadistes vers Kouré, bat le record de partage sur les réseaux sociaux et ses phrases courageuses sont reprises par plusieurs journaux en France.

Autre prouesse phare, Moussa Yahaya a brillamment étalé son professionnalisme lors de la cérémonie de l'investiture du Président de la République Mohamed Bazoum le 02 avril 2021. Il a poursuivi ses efforts à la tête de Télé Sahel surtout avec l'ère du passage à la Télévision Numérique Terrestre TNT, avant d'être mis à la disposition de l'Agence Nationale de l'Économie des Conférences le 15 mai 2023.

Il occupe le poste de Manager Communication et Relations Publiques, un poste clé dans la nouvelle impulsion que le Directeur Général, Mohamed Saidil Moctar entend imprimer à l'agence. Ses béquilles devront reluire ce pôle stratégique dans la promotion de la destination NIGER.