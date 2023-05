Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Mai 2023

Sénégal : Ziguinchor- Ousmane Sonko s’offre un bain de foule devant son domicile

Le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, est sorti, mercredi, peu avant 19 heures, pour s’offrir un bain de foule devant son domicile ziguinchorois, a constaté l’Aps. De Lyndiane à Grand-Dakar en passant par les quartiers populaires de Ziguinchor, des centaines de jeunes et de femmes sont sortis pour acclamer le maire de la Ville.Après une déambulation au milieu d’une foule en liesse, Ousmane Sonko est retourné à son domicile sans faire de discours. La ville de Ziguinchor est depuis lundi en proie aux échauffourées entre les partisans de Ousmane Sonko et les forces de l’ordre malgré le renvoi au 23 mai prochain, en audience spéciale, du procès pour viols et menaces de mort opposant le leader de Pastef à l’ex-masseuse Adji Sarr. Ces manifestations ont occasionné plusieurs pertes matérielles.

Côte d’Ivoire : Grossesses en milieu scolaire- 3 588 cas enregistrés en 8 mois en Côte d'Ivoire

3 588 cas de grossesses en milieu scolaire, c’est le nombre alarmant qu’a enregistré la Côte d’Ivoire, de septembre 2022 à avril 2023. Selon le Conseil national des droits de l'homme (Cndh) qui a livré l’information, la région des Grands-Ponts occupe le 6e rang au niveau national avec à son compteur 154 cas de grossesses. Pour mettre fin à ce phénomène, grandissant dans la société, qui met en mal l’avenir des élèves, l’association « Dabou en marge » (Dem) a mené au lycée Leboutou de Dabou, une journée d’information et de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire, le 17 mai 2023.Serge Agnero, fils de Dabou et président de ladite association, a prodigué de sages conseils aux élèves. Pour lui, il est impératif pour ces gamines et gamins de prendre conscience et de se consacrer aux études qui pourront leur procurer un avenir meilleur. (Source : Fratmat.info)

Mali : COMATEX-SA- Le démarrage des activités de production prévu mi-juin 2023

Lors du conseil des ministres du mercredi 17 mai 2023, le ministre de l’Industrie et du Commerce a informé le Conseil des Ministres du démarrage des activités de la COMATEX-SA.Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de relance de la Compagnie malienne des Textiles, le Gouvernement de la Transition a procédé à la nomination du Directeur général, du Président et des membres du Conseil d’Administration. Le Conseil d’administration, tenu le 17 avril 2023, a adopté le chronogramme des activités à mener. L’entretien des équipements est en cours et le démarrage des activités de production est prévu mi-juin 2023. (Source : abamako.com)

Nigeria : Grand banditisme- Des séparatistes soupçonnés dans l'attaque d'un convoi américain

Des séparatistes présumés sont soupçonnés d'être les auteurs d'une attaque conduite mardi contre un convoi américain au Nigeria, qui a fait sept morts, a affirmé jeudi la police. Des séparatistes présumés sont soupçonnés d'être les auteurs d'une attaque conduite mardi contre un convoi américain au Nigeria, qui a fait sept morts, a affirmé jeudi la police. Selon un communiqué de la police nationale du Nigeria, sept personnes ont été tuées dans l'attaque qui a eu lieu mardi dans le district d'Ogbaru, de l'Etat d'Anambra, où les autorités nigérianes dénoncent les agissements d'un groupe séparatiste, le Mouvement des populations indigènes du Biafra (Ipob). Le convoi était formé de deux véhicules et composé de neuf personnes toutes nigérianes dont cinq étaient employées du gouvernement américain et quatre policiers. Ces derniers ont tous été tués lors de cette attaque, selon la police. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a condamné mercredi cette attaque « dans les termes les plus forts ». (Source : eurpnews)

Niger : La situation sécuritaire au Sahel -Les inquiétudes de l’Onu

« Les groupes armés non étatiques continuent de mener des attaques à grande échelle contre des cibles civiles et militaires et de s'engager dans des affrontements, pour l'accès aux ressources, le contrôle territorial et l'influence », a expliqué Martha Ama Akyaa Pobee, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique aux Départements des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix. C’était lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur le G5 Sahel, qui réunit cinq pays de cette région (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). « Le terrorisme et les groupes extrémistes violents ciblent fréquemment les zones frontalières, en particulier la zone trifrontalière du Burkina Faso, du Mali et du Niger, le Liptako-Gourma. À cet égard, plus tôt cette année, il y a eu une recrudescence des affrontements entre l'État islamique dans le Grand Sahara (Isgs) et Jama'at Nu rat al-Islam wal-Muslirnin (Jnim) », a-t-elle ajouté. (Source : aniamey.com)

Guinée : Restriction de l’accès aux réseaux sociaux - ça fait grincer les dents

Les réseaux sociaux Méta (ex-Facebook), Messenger, YouTube, WhatsApp, Instagram et TikTok sont ciblés depuis le mercredi 17 mai 2023, par une restriction en Guinée. Le constat est rapporté ce jeudi 18 mai 2023 par l’Association des blogueurs de Guinée (Ablogui) dans une déclaration transmise à l’agence de Presse Top News Africa. Selon l’Ablogui qui constate « avec indignation la perturbation de l’accès à certaines plateformes de réseaux sociaux depuis ce mercredi 17 mai 2023», les différents tests effectués par ses « membres démontrent que Facebook, Messenger, YouTube, WhatsApp, Instagram et TikTok sont la cible de cette restriction ».

Togo : Lutte contre le terrorisme- l’Allemagne va appuyer le Togo

L'Allemagne va soutenir le Togo, dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a indiqué Katja Keul, ministre déléguée au ministère fédéral allemand des affaires étrangères, lors de sa rencontre avec le Premier ministre togolais, Victoire Tomégah-Dogbé, en début de semaine, le lundi 15 mai 2023. Leurs échanges ont porté sur les relations bilatérales ainsi que sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel et au Togo, ainsi que sur les questions environnementales et d'inclusion. « Nous avons discuté de la situation sécuritaire et l'Allemagne souhaite écouter et comprendre les besoins du Togo afin d'être prête à apporter son soutien. La lutte contre le terrorisme est une préoccupation qui nous concerne tous, ce n'est pas seulement un problème régional, mais une question de sécurité pour nous tous », a affirmé Mme Katja Keul. La ministre allemande a également salué les initiatives de protection sociale en cours au Togo, notamment en ce qui concerne l'inclusion des femmes et des groupes les plus vulnérables de la société. (Source : alome.com)

Centrafrique : La flambée de violence à l’Extrême-est du pays - La crise alimentaire et des besoins sociaux à Obo et Mboki aussi

Les prix de produits alimentaires et de première nécessité ont galopé sur les marchés de Obo, Mboki, Zémio, villes du Haut-Mbomou situées dans l’Est de la Rca quand la crise soudanaise s’est nettement dégradée. Les populations ne parviennent pas à trouver des produits tels que le sucre, la farine, le savon et les matériaux de construction à faible coût. Cette difficulté est la conséquence directe des combats soudanais, la dégradation des routes en Centrafrique. Le ravitaillement de ces villes qui dépendent des pays voisins notamment le Sud-soudan, le Soudan, est pénible. (Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa