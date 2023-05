Afrique: Prolifération des armes légères - Les Nations unies et l'Afrique en conclave

Les Nations unies et des Etats africains se sont réunis pendant trois jours à Nairobi, au Kenya, pour discuter des moyens de contrôler la prolifération des armes légères et de petit calibre dans la région.

Débuté le 16 mai, l'événement a réuni des responsables du Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (Unoda) ainsi que les quinze Etats membres du Centre régional sur les armes légères pour la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique et les Etats limitrophes (Recsa). Il a eu pour but d'examiner les moyens de prévenir le détournement des armes légères et de petit calibre pour des activités illégales et de contribuer ainsi à la mise en oeuvre de l'initiative « Faire taire les armes » de l'Union africaine.

Dans son allocution d'ouverture, le responsable de la division des armes conventionnelles à l'Unoda, Ivor Richard Fung, a souligné qu'une façon d'éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre consistait à « renforcer les réglementations nationales sur les armes », ajoutant que « ces armes devaient également être marquées, afin qu'elles reçoivent une identité spécifique pour pouvoir être facilement retrouvées et récupérées ».

De son côté, le secrétaire exécutif du Recsa, Badreldin Elamin Abdelgadir, a noté que la lutte contre le commerce non réglementé des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, ainsi que la lutte contre l'impact de l'utilisation abusive d'armes détenues légalement, exigeaient l'examen des facteurs humains qui sous-tendent l'offre, la demande et l'utilisation abusive desdites armes.