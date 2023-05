Congo-Brazzaville: Journée mondiale des familles - L'Ocla plaide pour des actions décisives des autorités

En marge de la Journée mondiale des familles, l'Observatoire congolais de lutte contre l'apatridie (Ocla), une organisation de la société civile, a fait, le 17 mai à Brazzaville, des alertes afin que « des actions fortes et décisives » soient prises par les autorités en vue d'aider les groupes vulnérables à reconstituer la vraie famille.

L'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution A/RES/47/237, a proclamé en 1993 le 15 mai de chaque année Journée internationale des familles, pour mieux faire connaître les questions liées à la famille et accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui les affectent.

Pour l'Ocla, cette journée internationale met en avant la famille comme institution et ne devrait pas être célébrée comme une journée ordinaire, mais plutôt avec des actions fortes et décisives pour aider les groupes vulnérables à retrouver le sens même de la famille. Il affirme que « la situation des familles apatrides reste au-delà de toute considération très préoccupante. Ces apatrides peinent aujourd'hui à prouver leur existence et se sentent d'office exclus de la grande famille de l'humanité ».

« Ocla appelle donc à la prise d'une série des mesures allant dans le sens de l'inclusion et la régularisation de leur situation d'apatridie. Ces actions aideront inévitablement les apatrides à recouvrer leur identité, et à se sentir enfin comme membres de la grande famille de l'humanité. On ne saurait parler de la famille que si elle existe et cette existence doit être prouvée. Les familles apatrides, malheureusement, se trouvent dans l'impossibilité de le prouver », a ajouté l'Ocla

A travers le monde, l'on compterait aujourd'hui près de dix millions de personnes sans identité et vivant en marge de la société. En raison de leur situation d'apatride, le tissu familial s'est déchiré à plusieurs niveaux laissant derrière le rideau des milliers de familles en difficultés qui ne bénéficient d'aucune protection.