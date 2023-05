Congo-Brazzaville: Jam session - Conquering Lions entre élégance du reggae et puissance des mots

Après plusieurs jam sessions réussies, l'Institut français du Congo (IFC) réitérera l'événement dans la ville de Pointe-Noire, en invitant cette fois-ci sur scène le groupe emblématique Conquering Lions pour une jam session explosive entre élégance du reggae et puissance des mots, le 7 juillet prochain, à partir de 19 heures.

Les jam sessions sont des événements musicaux incontournables pour les amoureux de la musique. C'est un petit moment d'évasion où des artistes, musiciens et chanteurs se laissent aller à des nouvelles expériences sonores en bonne compagnie.

Entourés des leurs, de passionnés mais aussi d'oreilles curieuses, une atmosphère chaleureuse s'installe pour une soirée mémorable autour d'improvisations et de reprises. Pendant cette jam session, le groupe de reggae Conquering Lions livrera une prestation haut de gamme pour la bonne satisfaction des spectateurs. Il y a quelques années, Conquering Lions était considéré comme l'un des groupes émergents à suivre dans le pays. Aujourd'hui, il est définitivement le groupe coup de coeur pour de nombreux Congolais.

Influencés par des artistes comme Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, Burnig Spear et des groupes comme les Wailers, Uhuru noir, le cercle intérieur, les Abyssiniens, ou encore les Pionniers, les musiciens du groupe Conquering Lions tendent à reproduire sur scène cette énergie électrique qu'ils retrouvent à l'écoute de ces artistes qui les inspirent.

Forts de leurs différentes influences, ils s'accordent ensemble pour élever et faire entendre le message qui les porte, à savoir l'amour du reggae et de la musique mais surtout le "One love" prôné par Bob Marley. La musique que ce groupe distille a pour base le son organique des rythmes du terroir qui se mélange librement avec la sympathie du reggae traditionnel jamaïcain et l'improvisation de ses musiciens. Un rythme bien coloré que ses musiciens intitulent « Reggae Bantou ». Indépendamment des tendances, les membres de ce groupe mêlent le passé au présent selon leur propre recette. Bien que ce groupe soit principalement actif sur la scène locale mais également nationale, les auditeurs disent souvent qu'il a un son mondial.

Pour tout dire, Conquering Lions, ce sont des voix reconnaissables dès les premières notes, une fraîcheur, une spontanéité, un esprit vif, un amour du jeu et de la liberté. Ses musiciens aiment chanter, jongler avec les mots et faire de leur répertoire musical leur terrain de jeu. Ces artistes restent éternellement des chanteurs curieux et ouverts sur la création, qui se sont appliqués tout au long de leur carrière à mélanger les genres, à unir chanson congolaise, poésie et reggae.

Pendant cette jam session, le groupe Conquering Lions offrira au public un beau moment de détente avec une musique qui prône la diversité, le partage et l'amour du prochain, à savoir le reggae. L'une des rares constantes que l'on retrouve dans ce style musical tout au long de son histoire, c'est son lien indéfectible avec l'improvisation. Et c'est certainement dans le cadre des jam sessions que ce lien se fait le plus fort. Jam session, soit littéralement « séance d'improvisation » en anglais ou « boeuf » comme on les appelle en français. Pour le dire simplement, une jam session, c'est le fait que plusieurs musiciens se réunissent dans un club, un bar ou une salle de concert pour jouer ensemble soit des standards sur lesquels on improvise, soit pour improviser totalement

Notons qu'en invitant le groupe Conquering Lions à cet événement, l'IFC voit les choses en couleurs. Pendant cette jam session, la salle de spectacle sera colorée de trois couleurs qui composent le drapeau des Rasta, à savoir le rouge, symbolisant la force et la lutte, le jaune, le soleil et de la sagesse et enfin le vert qui est associé à l'espoir, à la vie et à l'amour.