Ile Maurice: Sky Marathons Series - Yan de Maroussem vainc par trois fois Chamarel

Un homme de défis et un sportif de l'extrême. Yan de Maroussem voulait fêter à sa manière ses vingt ans de passion pour l'outdoor en se lançant un nouveau challenge du 8 au 12 mai 2023 : réaliser cinq Sky Marathons de 42 km, à raison d'un défi quotidien, soit l'ascension et la descente du Morne et de Chamarel. Pari réussi, même s'il a dû revoir ses plans et faire une croix sur Le Morne, dont l'accès a été fermé en raison de l'érosion, et réduire son challenge à trois marathons seulement au nom de la sagesse et de la prudence. Au final, il aura parcouru un total de 126 km représentant 5 775 m de dénivelés positif et négatif.

À son retour de vacances il y a un mois, Yan de Maroussem ressent de nouveau le besoin «de gravir les pentes des gorges et de la Tourelle de Tamarin». «Les bonnes sensations ne se sont pas fait attendre mais surtout je ressentais beaucoup de joie de me reconnecter avec la montagne, au rythme du trail», confie-t-il.

Son dernier défi sportif remontait à juillet 2019. Il avait effectué alors quinze montées et descentes du Morne Brabant en 20 h 20 pour célébrer les quinze ans de Yanature, entreprise fondée en 2004 et spécialisée dans les sorties nature. Yan de Maroussem est l'initiateur de la randonnée jusqu'au sommet du Morne Brabant.

«L'idée cette fois était de tenter un nouveau challenge, de nouveau sur Le Morne mais qui se prolongerait sur cinq jours. Soit un marathon par jour sur Le Morne ou encore sept montées et descentes quotidiennes. Mon entraînement a été effectué dans ce sens. Ensuite, j'ai eu l'idée d'intégrer aussi Chamarel dans le challenge, comme j'affectionne aussi la route.»

La semaine de Yan de Maroussem devait s'ordonnancer ainsi : lundi, mercredi et vendredi Le Morne ; mardi et jeudi, Chamarel. À deux jours du départ toutefois, il est contraint de prendre la décision de se concentrer uniquement sur Chamarel, l'accès à la montagne du Morne étant officiellement fermé.

Le nouveau programme des festivités devait comprendre cinq marathons en cinq jours sur les pentes de Chamarel, soit sept montées et descentes par jour, pendant cinq jours. «Lorsque j'ai terminé le premier Sky Marathon lundi, j'ai réalisé que je n'allais pas réussir à reproduire ce genre d'effort tous les jours pendant cinq jours consécutifs, tant les traumatismes musculaires et articulaires sont énormes, surtout dans les descentes sur le bitume qui cassent les jambes, les fibres musculaires.»

Yan de Maroussem choisit d'être «sage» et de revoir son challenge à la baisse : le défi sera réalisé le lundi 8, le mercredi 10 et le vendredi 12 mai. «J'ai été satisfait de mon "achievement" et peut-être que cela sera un tremplin vers autre chose très prochainement. J'ai besoin de laisser passer quelques jours et voir comment je récupère.»

Yan de Maroussem salue la présence de ceux venus le soutenir pendant son effort herculéen. «J'ai beaucoup apprécié la présence de ma famille à mes côtés et de certains amis qui sont venus m'encourager.» L'appétit vient en mangeant, dit le proverbe. «À bientôt sur d'autres challenges sportifs», conclut ce coureur de l'extrême qui a retrouvé l'ivresse et l'envie de repousser ses limites.