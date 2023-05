Ile Maurice: Textile et hôtellerie boostent de 32 % le chiffre d'affaires du groupe CIEL

Le groupe a engrangé un bénéfice net de Rs 2,8 Mds au 31 mars 2023 pour les neuf premiers mois de l'exercice, grâce à une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires - 32 % - pour atteindre Rs 27 Mds. Le textile et l'hôtellerie y ont contribué à eux seuls plus de 80 % du résultat net.

Jérôme de Chasteauneuf Group Finance Director de CIEL Limited, se réjouit de ces résultats financiers qui per- mettent au groupe d'envisager une progression significative de la rentabilité pour l'ensemble de l'année. «Dans un environnement économique mondial incertain, nous restons attentifs aux risques comme aux opportunités qui pourraient se présenter.»

Une analyse des performances par pôle montre que la rentabilité du groupe CIEL bénéficie de la diversité de son portefeuille d'activités avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, qui a augmenté de 55 % pour passer à Rs 5,1 Mds. Du coup, le bénéfice par action a doublé par rapport à la même période de l'année précédente et ressort à R 1,02, le bénéfice attribuable aux actionnaires s'élevant à Rs 1,7 Md. La performance sectorielle se décline ainsi :

Hôtellerie

Le chiffre d'affaires s'est établi à Rs 6,3 milliards, une augmentation de 85 % par rapport à la période précédente de neuf mois, quand les hôtels étaient fermés pendant les trois premiers mois avant de rouvrir progressivement à partir d'octobre 2021. Une gestion efficace des coûts a permis de multiplier par Rs 2,6 milliards l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

À 31,5 %, la marge d'EBITDA a gagné neuf points de pourcentage. Avec une hausse significative du taux d'occupation et du tarif journalier moyen par rapport à la période précédente, le résultat net des neuf premiers mois ressort à Rs 1,1 milliard contre Rs 9 millions pour la précédente période correspondante et 239 millions pour la même période de l'exercice 2019.

Textile

Le chiffre d'affaires a augmenté de 24 % pour atteindre Rs 13,7 milliards au cours des neuf premiers mois de l'année. Les activités dans la région et en Asie des segments Chemises (Woven) et Pulls (Knitwear) ont été les principaux contributeurs à cette croissance. L'EBITDA s'élève à Rs 1,4 milliard, en hausse par rapport aux Rs 978 millions de la période précédente, ce qui se traduit par une marge d'EBITDA à deux chiffres de 10,4 %.

L'offre de produits et l'augmentation des capacités de production en Inde ont permis de dégager un résultat net de Rs 747 millions, soit une augmentation de 49 % par rapport à la même période de l'année précédente. Pour mémoire, celleci incluait Rs 100 millions au titre des coûts de fermeture des opérations de Consolidated Fabrics Limited à Maurice dans le cadre du partenariat stratégique signé avec SOCOTA à Madagascar.

Finance

Le pôle Finance a enregistré une augmentation de 17 % de son chiffre d'affaires à Rs 3,8 milliards. Cette performance s'explique principalement par la croissance du produit net bancaire de BNI Madagascar, soutenue par la hausse des taux d'intérêt qui a permis d'améliorer les marges et s'est traduite par un EBITDA de Rs 1,1 milliard. La croissance de la base d'actifs de Bank One, associée à des revenus d'intérêts plus élevés et une reprise de provisions ont contribué à la progression des résultats au cours de la période.

La part des bénéfices revenant au Groupe a ainsi augmenté de Rs 85 millions et s'élève à Rs 239 millions pour les neuf premiers mois. Le résultat net du pôle s'inscrit en hausse de 24 % à Rs 718 millions, grâce à l'amélioration de la rentabilité de BNI, à la contribution accrue de Bank One ainsi qu'à la plus-value réalisée lors de la cession de la filiale de gestion d'actifs, IPRO, en octobre 2022. L'effet négatif résultant de provisions plus élevées pour pertes de crédit attendues au titre de la norme IFRS 9 au niveau de BNI durant la période a donc été neutralisé.

Santé

Le chiffre d'affaires du pôle a augmenté de 10 % au cours des neuf premiers mois, tiré par une hausse du taux d'occupation résultant de l'ouverture de nouveaux laboratoires à Maurice et de l'accroissement des capacités en maternité en Ouganda. La croissance des activités principales a compensé la réduction substantielle des traitements liés au Covid, ce qui souligne le potentiel de croissance du pôle.

La baisse de 11 % de l'EBITDA à Rs 607 millions s'explique essentiellement par la base de comparaison avec l'année dernière qui intégrait une plus-value exceptionnelle de Rs 62 millions provenant de la cession de l'activité nigériane l'année précédente. Retraité de ce résultat, l'EBITDA est resté relativement stable. Le résultat net s'est élevé à 263 millions, en baisse de 29 %, principalement en raison des facteurs susmentionnés ainsi que de l'augmentation des provisions pour créances clients.

Immobilier

Le pôle immobilier a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires à Rs 151 millions au cours des neuf premiers mois de l'année. Le fonds immobilier à usage mixte, Evolis, a achevé et loué intégralement la première phase du programme Nouvelle Usine à Floréal, conformément à sa stratégie ; la phase 2 est en cours de mise en oeuvre. Baptisée Flexeo Business Park, l'ensemble des bâtiments abritant autrefois des activités textiles a été régénéré et offre 25 000 m2 d'entrepôts désormais entièrement occupés.

Le projet de développement durable à Ferney progresse, avec la première phase des ventes entièrement réservée. Le pôle continue d'être déficitaire en raison des frais de pré-développement de Rs 33 millions liés au lancement des projets mentionnés ci-dessus. La perte nette pour la période s'est élevée à Rs 39 millions contre Rs 11 millions pour les neuf mois de la période correspondante.

Agro

Le résultat cumulé des résultats d'Alteo Limited et de MIWA Sugar Limited attribuables à CIEL s'élève à Rs 224 millions pour les neuf premiers mois au 31 mars 2023, ce qui représente une hausse de Rs 18 millions par rapport à la période précédente. MIWA Sugar, récemment introduite en Bourse, contribue positivement au pôle car les opérations kényanes et tanzaniennes continuent de bien fonctionner malgré les pressions inflationnistes persistantes dans les deux pays. Chez Alteo Limited, l'amélioration des prix du sucre a permis de compenser l'impact négatif de la mauvaise récolte de 2022.