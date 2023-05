Ile Maurice: Rapport privé sur la mort de Kistnen - Interrogations sur le commanditaire

Un rapport privé sur la mort de Soopramanien Kistnen publié sur une page Facebook fan du parti soleil dimanche suscite bien des interrogations. Pourquoi ce rapport a été rendu public presque un an après et qui l'a commandité ?

Me Samad Golamaully, un des avocats qui ont travaillé sur le rapport à la demande d'une tierce personne, dont le nom n'a toujours pas été révélé, indique que le document a été officiellement communiqué au «client» depuis juin 2022. «Le client nous a approchés pour un rapport sur la mort de Soopramanien Kistnen.

Nous avons mis en place une équipe d'avocats en Angleterre et à Maurice qui ont recueilli toutes les informations et éléments dans cette affaire. Nous ne pouvons dire plus sans l'aval du client.» Me Samad Golamaully dit aussi ne pas savoir pourquoi le rapport a été fuité maintenant, sur cette page Facebook de surcroît.

Le rapport intitulé «The Kistnen ReportPrivately Commisioned Investigation into the death of Soopramanien Kistnen» veut «établir» si la mort de l'activiste du MSM est un suicide ou un homicide et situer la responsabilité de Yogida Sawmynaden. Il n'apporte pas d'éléments nouveaux.

Si le panel d'avocats conclut que la mort de Kistnen implique plusieurs personnes et était un homicide, il dédouane cependant l'ancien ministre du Commerce et élu de Moka-Quartier-Militaire de toute implication, soulignant qu'il n'y a aucune preuve qu'il soit celui qui avait commandité le crime.

Or, cette approche voulant tout à prix blanchir l'image de Yogida Sawmynaden intrigue. Et pour quelles raisons ce sont Mes Samad Golamaully et Ashley Hurhangee qui sont derrière le rapport ?