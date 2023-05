Ile Maurice: L'Annuaire de la Com 2023 - Découvrir le savoir-faire et la créativité des agences locales

L'Annuaire de la Com - une publication de Business Magazine - est animé par une mission simple : combiner l'expertise des meilleurs spécialistes de la communication sur le marché dans un guide capable de fournir les meilleurs services en communication. Cette édition 2023 permet de découvrir le savoir-faire et la créativité de plus de 100 agences incontournables en communication, marketing digital, design graphique, identité sonore, production audiovisuelle.

La digitalisation a révolutionné le secteur industriel, y compris ses modes de communication qui sont devenus hyper connectés et exigeants en termes de technicité et de réactivité. Pour capter l'attention et fidéliser leur clientèle, les professionnels de l'industrie devront réfléchir à leur stratégie en marketing digital et travailler finement leur image de marque avec une identité visuelle personnalisée, originale, innovante et rassurante.

Guillaume Gonzague, Managing Director de Lemon Agency, note un fort ralentissement des investissements publicitaires en général. «Nous notons surtout que cette crise a amplifié encore plus la digitalisation de la communication. Les réseaux sociaux ont été une véritable aubaine pour que les marques et les entreprises gardent le contact avec leurs audiences respectives. L'enseignement majeur est celui de rester à l'écoute de l'audience et de pouvoir être flexible et réactif, de pouvoir réinventer les modes de communication. La créativité est aujourd'hui l'adéquation entre canaux de communication et contenu. Mais ce n'est pas forcément une nouvelle idée... Déjà en 1964, Marshall McLuhan disait que 'the medium is the message'.»

La digitalisation et l'intelligence artificielle (IA) tiennent aujourd'hui une place capitale dans ce secteur. Effectivement, depuis de nombreuses années, l'IA constitue un moyen utile de monitor les médias pour de nombreuses entreprises. Comme le souligne Fadya Nazirkhan, chargée de cours en communication et journalisme à l'université de Technologie, la thématique de l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, notamment après le récent lancement de ChatGPT.

«Tous les secteurs d'activité sont à des degrés divers potentiellement ou même déjà impliqués. Les relations publiques, tout comme la communication, le marketing et même le journalisme n'échappent pas à cette déferlante où les algorithmes sophistiqués promettent de repousser fondamentalement les limites.» Elle ajoute que si dans certains domaines l'IA pourra faire le travail aussi bien voire mieux qu'un humain, elle ne remplacera pas de sitôt l'expert dans les relations publiques.

En parlant de relations publiques, Marie-Noëlle Elissac-Foy, fondatrice de The Talent Factory et membre du Chartered PR Practitioner du Chartered Institute of Public Relations, fait ressortir que les relations publiques doivent être considérées comme un processus continu de gestion de la communication et de l'engagement avec les publics, plutôt que comme une série d'actions ponctuelles destinées à promouvoir une organisation ou à influencer une opinion publique. Elle précise qu'il faut reconnaître qu'à l'île Maurice, nous avons de très bonnes agences, de toutes tailles. «C'est un secteur dynamique avec des professionnels aguerris et des agences capables de rivaliser avec des concurrents internationaux. C'est aussi un secteur qui crée de la richesse et de la valeur pour notre pays.»

De son côté, Aisha Allee, fondatrice et CEO de Blast BCW et présidente de l'Association des Agences de Communications de Maurice (ACA Mauritius), souligne que l'industrie de la créativité constitue un potentiel énorme pour le pays. Il faut savoir que les industries culturelles et créatives génèrent à l'heure actuelle 2 250 milliards de dollars US de revenus annuels au niveau mondial et le montant de leurs exportations s'élève à plus de 250 milliards de dollars. Elles génèrent près de 30 millions d'emplois à l'échelle de la planète avec des talents jeunes, plutôt âgés de 15 à 29 ans.

«Le gouvernement gagnerait à investir dans de bonnes écoles de formation, à l'instar de l'école de l'Image de l'océan Indien (ILOI) ou encore l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles, à La Réunion. À l'ACA, nous sommes disposés à aider les autorités car une bonne partie de nos agences sont affiliées à des réseaux mondiaux.»

Un gros événement cette année dans le secteur sera la tenue de The Flame Festival. En effet, l'ACA organise ce festival en collaboration avec The Loeries, une organisation à but non lucratif récompensant la créativité et le savoir-faire des professionnels de la communication. Se déroulant à Maurice du 9 au 13 octobre 2023, ce festival d'envergure comprendra une journée de conférences par des experts internationaux en communication