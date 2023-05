Afrique: Kwilu Foot écrit un nouveau chapitre de l'histoire du football féminin congolais

A 150 km de Kinshasa, la capitale de la République Démocratique du Congo, l'Académie de Football de Kwilu, également connue sous le nom de "Kwilu Foot", est en train d'écrire un nouveau chapitre du football féminin congolais.

L'académie se trouve dans la ville de Kwilu-Ngongo, dans la province de Kongo Central.

"Nous voulons faire la différence", a déclaré Diego Lacroix, le directeur de l'académie. "Nous avons le soutien de la CAF et, avec la FECOFA, nous voulons vraiment faire la différence ! Il est temps que le football féminin obtienne les outils dont il a besoin pour atteindre son potentiel maximum."

Créé en août 2021, Kwilu Foot accueille aujourd'hui 28 jeunes filles âgées de 12 à 20 ans. L'académie vise à développer les futures stars du football féminin au Congo, mais aussi à promouvoir l'éducation des jeunes dans les communautés environnantes.

Dans le cadre de l'engagement de la CAF à développer le football féminin en Afrique, Kwilu Foot recevra une assistance sous la forme d'instructeurs techniques et d'entraîneurs qualifiés. Ceci est également en ligne avec l'objectif de la CAF d'investir dans la jeunesse et de se concentrer sur le football scolaire en Afrique.

La CAF travaille en étroite collaboration avec les Zones et les Associations membres en Afrique pour mettre en place des projets similaires et renforcer des capacités.

Lacroix a ajouté : "L'éducation est aussi importante que le football. Nous essayons d'accorder une attention particulière à chaque personne, car les besoins scolaires diffèrent d'une fille à l'autre. Par conséquent, si les résultats scolaires ne sont pas aussi bons que prévu, la jeune fille concernée peut passer plus de temps en classe que sur les terrains de football par rapport à ses coéquipières. Les filles plus âgées étudient des matières telles que le commerce, les sciences, la pédagogie, l'électricité ou la coupe et la couture. Nous disposons d'un atelier de couture spécifique qui permet aux filles de s'entraîner beaucoup même lorsqu'elles ne sont pas à l'école. "

La sélection des filles de la première promotion (2022-2023) s'est faite à l'issue du Mama Foot Festival, un tournoi annuel organisé depuis 2021 et dont l'objectif est de voir s'affronter des équipes des villages environnants de la sucrerie. La troisième édition, qui s'est tenue en mars dernier, a vu la participation de 250 filles, réparties en 10 équipes.

Le programme des élèves-joueuses résidentes consiste en des séances d'entraînement 4 fois par semaine, avec du temps libre le mercredi après-midi pour étudier ou se reposer. Le groupe des filles est divisé en 2 équipes : U15 (Soso'Kwilu) et U20 (Mama'Kwilu). Chaque samedi, des matchs sont organisés contre des équipes de villes situées à 2 heures de route maximum et pendant les vacances, les équipes participent à des matchs ou des tournois de football à Kinshasa, Matadi, Boma ou Moanda. Ces voyages plus longs permettent également aux filles de découvrir le pays.

Au cours des prochains mois, la réussite scolaire des filles sera la principale priorité de Kwilu Foot. L'objectif est de mettre toutes les filles au même niveau scolaire quel que soit leur village d'origine. La mise en place d'un championnat local régulier dans la région permettra également aux filles d'avoir plus d'opportunités de jouer.

Kwilu Foot - DR Congo