Afrique: Saïd Chiba - 'Le Maroc et le Sénégal se connaissent bien'

Le sélectionneur de l'équipe marocaine, Saïd Chiba, a déclaré que ses joueurs et lui donneront tout pour remporter le trophée de la CAN U17 TotalEnergies 2023 en battant le Sénégal, ce vendredi, 19 mai 2023 au Stade Nelson Mandela d'Alger.

Saïd Chiba et ses joueurs veulent donner de la joie au peuple marocain, en gagnant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, le vendredi 19 mai 2023 face au Sénégal, au Stade Nelson Mandela d'Alger.

Le patron du banc de touche des Lionceaux de l'Atlas a réitéré cette ambition au cours de la conférence de presse d'avant-match, tenue ce jeudi 18 mai 2023.

"Nous allons maintenant jouer la finale après notre premier objectif qui était de se qualifier pour la Coupe du monde. Nous allons faire face à un adversaire respectable, nous sommes prêts à gagner, et nous sommes prêts à réaliser un grand match pour le plaisir du peuple marocain comme nous l'avons déjà dit. »

Chiba s'attend à un match difficile face aux Lionceaux de la Téranga et entend s'appuyer sur toutes les forces et qualités de son équipe pour essayer de tirer son épingle du jeu.

"La finale sera très difficile, et le Sénégal est l'un des plus forts. Ils nous connaissent et nous les connaissons. On va jouer avec nos chances, on va jouer le jeu avec toute la puissance qu'on a. La finale va réunir deux équipes puissantes sur le plan offensif. Le Maroc a une résistance défensive, nous n'avons pas une seule option, nous avons la capacité de nous adapter à l'adversaire. Nous allons essayer d'arrêter le Sénégal, sans inhiber notre potentiel, dans l'élaboration du jeu et dans la création du danger. Et nous allons faire l'effort de mieux convertir nos opportunités ".

Son meneur de jeu, Rayan Marouane Bayad qui l'accompagne en conférence de presse, partage le même avis. "Le match va être difficile, nous avons regardé les matchs des sénégalais, ils sont des compétiteurs coriaces et nous les respectons, nous allons nous rencontrer en finale. Nous sommes ici pour le titre ".

L'entraîneur marocain connaît très bien son adversaire. "Le Sénégal est un adversaire fort avec beaucoup de talent. Nous nous connaissons, il n'y a pas de secret entre nos deux équipes. Nos confrontations en amicales nous ont permis d'avoir une une idée du concurrent."

Said Chiba a assuré que ses poulains étaient motivés et n'avaient pas besoin d'un discours spécial pour ce match. "Notre discours est constant, des préparatifs en passant par les matchs amicaux à la compétition. Les joueurs sont motivés et prêts à tout donner »