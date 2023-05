Afrique: L'ONU sollicite 3 milliards de dollars pour apporter aide et protection aux populations affectées par la crise au Soudan

Alors que le conflit au Soudan entre dans son deuxième mois, les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé aujourd'hui un appel de fonds de 3 milliards de dollars pour venir en aide à des millions de personnes dans le pays et à des centaines de milliers de personnes qui fuient vers les pays voisins.

Alors que le bilan humain s'alourdit, que les besoins humanitaires augmentent et que le nombre de personnes déplacées s'accroît, les Nations Unies lancent aujourd'hui deux plans d'intervention en vue de fournir de la nourriture, des soins de santé, des abris, une protection et d'autres formes d'assistance essentielles.

Le Plan d'intervention humanitaire pour le Soudan (HRP) a été révisé pour tenir compte de l'ampleur des besoins engendrés par la crise actuelle. Il requiert désormais 2,56 milliards de dollars, soit 800 millions de plus qu'il y a quelques mois, pour venir en aide à 18 millions de personnes jusqu'à la fin de l'année, ce qui en fait l'appel le plus important jamais publié pour le Soudan.

Le Plan régional d'intervention en faveur des réfugiés du Soudan (RRRP) sollicite quant à lui 470,4 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés, aux rapatriés et aux communautés d'accueil en République centrafricaine, au Tchad, en Égypte, en Éthiopie et au Soudan du Sud. Les fonds sont destinés à assister plus d'un million de personnes, dont des réfugiés, des rapatriés et des ressortissants de pays tiers.

« Ce conflit est un coup dur pour le peuple soudanais, qui se trouve déjà dans une situation humanitaire désespérée. Le désir, la volonté et la hâte des agences humanitaires d'agir restent plus forts que jamais », a déclaré Martin Griffiths, Coordonnateur des secours d'urgence.

« La signature de la Déclaration d'engagement a constitué un premier pas encourageant pour la protection des civils et l'acheminement de l'aide en toute sécurité. Mais nous avons maintenant besoin de la générosité de la communauté internationale pour pouvoir intensifier notre réponse et venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. »

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a pour sa part déclaré : « Plus d'un mois après le début de cette crise, d'innombrables personnes restent désespérées au Soudan, et celles qui ont franchi les frontières du pays ont besoin d'aide, se retrouvant souvent dans des zones difficilement accessibles et aux ressources limitées. Les humanitaires travaillent d'arrache-pied pour répondre à ces besoins, mais nous devons - une fois de plus - appeler les Etats et les individus qui en ont les moyens à faire preuve de solidarité en mettant à disposition les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de ceux qui ont tout perdu. »

Les derniers affrontements ont déjà provoqué le déplacement forcé de plus de 840 000 personnes à l'intérieur du Soudan. Plus de 220 000 réfugiés et rapatriés ont fui le pays, de nombreux Soudanais se réfugiant au Tchad et en Égypte. Des réfugiés du Soudan du Sud sont rentrés chez eux dans un contexte difficile. En l'absence d'une résolution rapide du conflit, de nombreuses autres personnes seront contraintes de fuir en quête de sécurité et d'une assistance élémentaire.

Le Plan de réponse humanitaire révisé se focalise sur le renforcement rapide de l'approvisionnement en nourriture, en eau et en installations sanitaires, ainsi que sur d'autres formes d'aide vitale. Il met également davantage l'accent sur la protection, notamment la protection des enfants et la prévention de la violence sexuelle et sexiste.

Le Plan, qui rassemble 92 partenaires, prévoit un élargissement des opérations d'aide dans les zones où les combats sont particulièrement intenses, comme la capitale, Khartoum, ainsi que dans les endroits où de nombreuses personnes se sont réfugiées pour échapper à la violence, notamment au Sud, au Nord et à l'Ouest du Darfour.

Pour mettre en oeuvre ce renforcement de l'aide, les agences humanitaires devront disposer d'un accès sûr aux personnes dans le besoin.

Le Plan de réponse en faveur des réfugiés est destiné à aider les pays d'accueil à coordonner la réponse humanitaire en incluant les contributions de tous les acteurs de la société. Il définit la stratégie multisectorielle et les besoins financiers de 140 partenaires pour fournir protection et assistance humanitaire à celles et ceux qui ont été contraints de fuir par-delà les frontières.

Les besoins les plus urgents concernent l'eau et l'assainissement, la nourriture, les abris, la santé, l'assistance en espèces et les articles de première nécessité. Au Soudan du Sud et en République centrafricaine, en particulier, l'éloignement des zones frontalières constitue un défi logistique et financier majeur. Dans de nombreux pays d'accueil, la saison des pluies approche.

En matière de protection, la priorité est de soutenir les autorités locales pour l'enregistrement et l'identification des personnes les plus vulnérables afin qu'elles bénéficient d'une assistance spécifique. La plupart des nouveaux arrivants sont des femmes et des enfants, dont un certain nombre sont non accompagnés ou séparés. Les efforts visant à prévenir et à répondre à la violence sexuelle et sexiste seront primordiaux, tout comme la lutte contre les risques de traite des êtres humains, d'exploitation et d'abus sexuels. Un soutien sera également apporté en matière d'éducation, de moyens de subsistance et, dans la mesure du possible, une aide en espèces sera fournie.

Vous trouverez ici un résumé commun du Plan de réponse humanitaire (HRP) révisé et du Plan de réponse régional en faveur des réfugiés (RRRP) pour la crise du Soudan (en anglais).