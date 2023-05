Nigeria: André Onana parmi les 5 meilleurs gardiens de but au monde selon Buffon

Auteur d'une saison remarquable à la hauteur de son talent, André Onana reçoit des éloges de la part de la légende du football italien Gianluigi Buffon.

Onana s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions de l'UEFA mardi avec l'Inter Milan. Les Nerazzurri ont atteint ce stade du tournoi grâce en partie aux 8 clean sheets en 12 matchs du gardien de but camerounais. La star de 27 ans n'a concédé que 10 buts en C1 cette saison. Qui d'autre que Gigi Buffon pour bien apprécier ces chiffres.

« Onana a clairement montré dès le début qu'il avait de larges épaules, car le maillot de l'Inter a un certain poids. De plus, ce n'est pas rien d'avoir la concurrence de Samir Handanovic. Ils (Onana et Mike Maignan de l'AC Milan) font tous les deux actuellement partie des cinq meilleurs gardiens de but au monde », a déclaré le gardien de but légendaire de la Serie A italienne et du football mondial à la La Gazzetta dello Sport.

Onana a déjà gagné la Supercoupe d'Italie avec l'Inter cette année et recherche un deuxième titre.