Afrique Centrale: Sud-Kivu - MSF prend en charge en charge 1063 patients dans les hôpitaux de Minova et Numbi

Les équipes d'urgence de l'ONG Médecins sans Frontières (MSF) dans la province du Sud-Kivu ont pris en charge 1063 patients dans les hôpitaux de Minova et Numbi. Des patients composés principalement d'enfants malades de rougeole et de choléra.

Cette prise en charge est organisée dans le cadre d'une réponse d'urgence mise en oeuvre par MSF pour soutenir les autorités sanitaires dans la zone de santé de Minova avec l'arrivée de 80 000 déplacés du Nord-Kivu.

Ces chiffres ont été communiqués au cours d'une conférence de presse organisée le mardi 16 mai à Bukavu.

« L'Objectif c'est de rappeler la situation aujourd'hui dans la zone de santé de Minova, de dire à la communauté humanitaire, aux autorités que nous avons une population dans cette zone de santé qu'il faut continuer à assister, là où l'accès est très difficile notamment dans la partie haut-plateaux de la zone de santé de Minova, il faut y arriver, il faut continuer à monitorer les besoins humanitaires et adapter les réponses selon ces besoins », a expliqué Ulrich Crepin, adjoint au chef de mission MSF Sud-Kivu et chargé des opérations Humanitaires.

Pour pallier à cela, ajoute-t-il, MSF continue de renforcer son évaluation pour être en mesure de détecter à temps les besoins humanitaires :

« Nous assistons a tout ce qu'on appelle les réunions de coordination des humanitaires, nous parlons avec les autorités pour que les efforts puissent être consentis et de répondre à tous ces besoins et bien-sûr nous on reste aujourd'hui très focalisés sur la prise en charge médicale des personnes les plus vulnérables notamment les cas de rougeole, les enfants de moins de cinq ans et aussi répondre à ce qu'on appelle "la prévention de cholera" , que je pense, reste une composante très importante ».

L'équipe d'urgence de MSF construit aussi des toilettes, fournit de l'eau potable et organise de la promotion de la santé dans les sites les plus vulnérables. Ces personnes, selon l'ONG, vivent dans des conditions précaires : accès insuffisant à l'hygiène, à un abri adéquat, à la nourriture et aux articles de première nécessité. Ces conditions les rendent plus vulnérables aux maladies.