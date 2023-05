Afrique: Coulibaly - Une troisième place, ça fait toujours partie de la compétition

Le sélectionneur de l'équipe U17 du Mali veut profiter de la rencontre de la troisième place face au Burkina Faso pour légèrement faire tourner son effectif.

Il assure cependant qu'il mettra en place une équipe compétitive pour aller chercher cette médaille de bronze qui aidera probablement à calmer ses joueurs, très affectés par leur élimination face au Maroc en demi-finale, à l'issue des tirs au but (0-0, 6-5 TAB)

Soumaila Coulibaly et ses joueurs restent marqués par leur élimination « inattendue » face au Maroc en demi-finale de la CAN U17 TotalEnergies 2023, dimanche dernier au Stade Chahid-Hamlaoui de Constantine. « Cette élimination nous a fait beaucoup de mal mais moi, en tant qu'entraineur et ancien joueur, je sais que ça peut arriver dans des grandes compétitions, il faut s'y attendre. Malheureusement, on n'était pas préparés à ça, on était programmés pour la finale face à un adversaire qu'on connait », a-t-il déclaré en conférence de presse, en prélude au match de classement prévu demain, jeudi 18 mai 2023 face au Burkina Faso au Stade du 19 mai 1956 à Annaba.

Le technicien malien a dû trouver le discours adéquat pour aider ses poulains à retrouver la motivation nécessaire en vue d'aller chercher cette médaille de bronze, pas moins consolatrice. « C'était un peu difficile pour les enfants, j'ai eu à beaucoup leur parler, après le match. Je leur ai dit que la défaite, il faut que ça reste dans les vestiaires, qu'on continue de progresser parce que comme je l'ai toujours dit, il y a tellement d'objectifs devant... Il fallait les protéger, on va les aider, une troisième place, ça fait toujours partie de la compétition. », A-t-il confié.

Il annonce qu'il fera de petits changements tout en gardant une équipe compétitive pour ce dernier match du tournoi. « Comme certains joueurs ont beaucoup joué, on va essayer de faire de petits changements mais l'équipe jouera comme toujours. Beaucoup qui n'ont pas beaucoup joué vont essayer de profiter et on verra ce qui va se passer. On va mettre en place une équipe compétitive qui va aller nous chercher la troisième place », fait savoir l'entraîneur.

Baye Coulibaly qui l'accompagnait face aux médias, assure qu'entre joueurs, ils ont déjà tourné la page de la défaite face au Maroc et éviteront simplement de répéter les erreurs qui ont favorisé cette élimination. « La défaite face au Maroc, ça nous a fait beaucoup mal mais, ce n'est pas la fin du monde. C'est à nous de travailler, de corriger les erreurs pour gagner le prochain match. Chaque match est une finale pour nous, la défaite face au Maroc relève du passé, on est là pour la victoire », a indiqué le milieu de terrain d'Etoile du Mande.

Le Mali dispute son troisième match de classement dans la compétition. En 1995, la victoire lui avait souri face à la Guinée (2-1) . Il a également été vainqueur du Cameroun (1-0) à la petite finale, en 1999.