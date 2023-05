Afrique: Brahima Traoré - « Il faut terminer en beauté »

Le sélectionneur de l'équipe U17 du Burkina Faso, après avoir perdu en demi-finale face au Sénégal, souhaite ramener la médaille de bronze au pays en battant le Mali en match de classement, le jeudi 18 mai 2023, au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba.

Le Burkina Faso affronte le Mali en match de classement de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023, ce jeudi 18 mai 2023 au Stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Les Etalons U17 qui avaient l'objectif de remporter cette compétition ont eu le temps de digérer leur élimination en demi-finale face au Sénégal à l'épreuve fatidique des tirs au but (1-1 ; 5-4 tab). Il est maintenant question d'aller chercher la médaille de bronze pour enrichir leur palmarès.

« C'est un match de classement qui se présente devant nous après la déception, on était tristes après le match parce qu'on s'était fixé deux objectifs et par la grâce de Dieu, nous avons eu le premier objectif qui est la qualification pour le Mondial, on aurait souhaité aller en finale pour remplir notre deuxième objectif qui était de remporter le trophée,», a déclaré le coach Brahima Traoré en conférence de presse d'avant-match.

« Donc, on ne va pas cracher sur notre qualification pour le Mondial. Maintenant, la motivation des enfants, c'est aller chercher cette troisième place qui va en tout cas leur apporter un plus dans leur carrière parce qu'il faut reconnaître aussi que demain, ce que les gens vont retenir, c'est que vous avez terminé troisième, vous avez pris la médaille de bronze.

Son attaquant Souleymane Alio a, à sa suite, assuré que ses coéquipiers et lui entendent « se donner à fond pour remporter ce match de classement et rentrer avec la médaille de bronze afin de rendre tout le peuple burkinabé heureux. » L'attaquant s'est déjà remis de son tir au but manqué, qui leur a coûté la qualification face au Sénégal . « J'ai raté le penalty et en tant que compétiteur, j'ai eu mal. Je rends grâce à Dieu, dans les bons et dans les mauvais moments », a-t-il indiqué.

Malgré le caractère quelque peu spécial de la rencontre, la préparation est restée la même, selon le technicien burkinabé. «Concernant la préparation, c'est toujours la même préparation. Je vous ai toujours dit que pour nous, chaque match, c'est une finale. C'est une autre finale qui se présente devant nous, on va la jouer à fond pour ne pas avoir de regrets », explique-t-il.

Hier mardi, il a décidé d'accorder une journée de repos à ses joueurs afin qu'ils puissent mieux récupérer, après des efforts gigantesques fournis en quart de finale et en demie face à deux adversaires coriaces que sont le Nigéria et le Sénégal. « On a donné un jour de repos aux enfants hier parce qu'on a voyagé après les quarts de finale pour revenir ici et quand nous sommes arrivés, on n'a pas eu le temps de récupération et tout de suite, on a joué le match où ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont vraiment carburé et il y avait un peu de fatigue, on a préféré faire un petit décrassage après le match et hier, on trouvait que c'était un peu juste d'aller s'essouffler parce que le match de demain est très important pour nous, il y a une médaille qu'il faut aller chercher ».

Battu par le Mali lors de la première journée de la phase de groupes, le Burkina n'entend pas affronter son adversaire avec un esprit de revanche. « Le Mali n'est pas une équipe étrangère pour nous, on les a affrontés lors du premier match et on a perdu 1-0. Pour moi, ce n'est pas une revanche, on n'a pas une revanche à prendre, on a toujours respecté toutes les équipes que nous avons eu à croiser, je pense que c'est une autre opportunité qui se présente devant nous, on va essayer d'aller chercher la victoire », assure le coach. Et de conclure : « Maintenant, il faut terminer en beauté, les enfants sont prêts, ils veulent que demain, on entende qu'ils ont pris au moins la médaille de bronze dans cette Coupe d'Afrique des Nations U17 »