Congo-Kinshasa: La Banque mondiale suspend les décaissements de fonds pour trois projets à la suite de la dissolution du Fonds social

La Banque mondiale a suspendu les décaissements pour trois projets à la suite de la dissolution du Fonds social de la République démocratique du Congo, indique un communiqué publié le 16 juin.

« Le gouvernement de la République démocratique du Congo a dissous le Fonds social de la République démocratique du Congo, qui est l'entité juridique responsable de la mise en oeuvre de trois projets financés par la Banque mondiale - Projet de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre en RDC ; Projet de redressement de l'Est de la RDC ; et Stabilisation et redressement de l'Est de la RDC (pour une composante) - et a créé une nouvelle entité avec la même désignation », a expliqué la Banque mondiale.

« La Banque mondiale et les autorités de la RDC travaillent actuellement à l'identification d'accords de transition pour la mise en oeuvre de ces trois projets, en vue de minimiser les perturbations dans les activités du projet et tout impact négatif sur les bénéficiaires du projet. Comme convenu avec les autorités, les décaissements pour les trois projets sont suspendus pendant que les dispositions de transition sont identifiées », ajoute le communiqué.

Pour Tina Salama, porte-parole du Président Félix-Antoine Tshisekedi, la dissolution du Fonds social était une nécessité :

« C'était à propos du Fonds Social de 2002 devenu obsolète et que la République devait restructurer et l'adapter au nouveau cadre juridique. Une réunion a été tenue avec la Banque Mondiale et des arrangements trouvés ».

Elle note aussi que des arrangements ont été trouvés depuis la dernière réunion avec la Banque mondiale.