Afrique: Abdelhak Benchikha - 'Nous irons chercher le titre pour rendre le peuple algérien heureux'

L'entraîneur en chef de l'USM d'Alger, Abdelhak Benchikha, a exprimé sa grande joie après la victoire de son équipe 2-0 sur ASEC Mimosas, le mercredi 17 mai, au Stade du 05 juillet 1962", en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération TotalEnergies 2023. Un succès qui permet au club algérois d'atteindre pour la première fois de son histoire, la finale dans cette compétition

Abdelhak Benchikha a reconnu qu'il n'a pas été facile pour son équipe de battre son adversaire ASEC Mimosas, qu'il présente comme une bonne équipe, en demi-finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies 2023. Le technicien algérien n'a pas caché son bonheur en conférence de presse d'après-match après ce succès qui permet à son équipe de se qualifier pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF.

"Nous sommes très heureux de ce match, et quand nos supporters se réjouissent, c'est la chose la plus importante. La rencontre n'a pas été facile et nous avons joué devant un bon adversaire.", a-t-il déclaré.

Abdelhak Benchikha est particulièrement fier de son poulain Ismail Belkacemi qui a planté le deuxième but peu après son entrée en jeu : "Je suis heureux pour Abdelfetah Ismail Belkacemi, qui est entré et a marqué. Dieu merci, nous avons obtenu cette victoire, et je suis très heureux pour tous les joueurs de l'USMA d'Alger, les supporters et le peuple algérien. Même ceux qui nous découragent sont venus nous soutenir."

L'entraîneur de l'USM d'Alger a par ailleurs salué le comportement des ses joueurs sur le terrain : "Nos joueurs ont appliqué les instructions, nous croyons en nous et ne laissons place à aucun doute. Tout le monde a témoigné que l'ASEC Mimosas est une bonne équipe avec de bons éléments, et il y a aussi de la stabilité puisque l'entraîneur du club ivoirien est sur leur banc depuis quatre ans. »

La qualification désormais en poche, l'entraîneur algérien a désormais le temps d'étudier son futur adversaire en finale: "J'ai refusé d'étudier nos adversaires à l'avance pour ne pas perdre de vue le match de l'ASEC Mimosa, et nous allons commencer à y travailler maintenant que nous nous sommes qualifiés. Nous jouerons contre la formation de Young Africans, qui est une bonne équipe, et nous ferons de notre mieux pour gagner le trophée. Nous irons chercher le titre pour rendre le peuple algérien heureux. "