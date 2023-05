Sénégal/Maroc: Finale CAN U17 de football, Sénégal-Maroc - Bataille de « Lionceaux », ce vendredi à Alger

Finale inédite que ce Sénégal-Maroc de ce vendredi 19 mai 2023 au stade Nelson Mandela de Baraki d'Alger, deux équipes qui ont montré tout au long de cette compétition leur réelle envie d'aller tutoyer les cimes du football des jeunes. Vendredi, pour cette finale qui va les opposer, il faudra forcément un vainqueur et un vaincu. Mais chacun voudra inscrire pour la première fois son nom sur le socle de ce trophée continental. D'où tout l'intérêt de cette confrontation de vendredi qui va clôturer trois semaines de compétition.

Qui du Sénégal ou du Maroc remportera pour la première fois le trophée de la Coupe d'Afrique des nations U17 ? Difficile de répondre à cette question si l'on sait que Sénégalais et Marocains ont jusqu'ici montré leur désir secret de se placer sur la plus haute marche du podium au stade Nelson Mandela d'Alger. Tous deux s'étaient qualifiés, dimanche dernier, aux forceps face à de coriaces adversaires ; les Burkinabés champions en 2011 et les Maliens doubles champions en 2015 et 2017.

Des qualifications à la loterie, comme dirait l'autre, puisque « Lionceaux » du Sénégal et « Lionceaux de l'Atlas » du Maroc qui avaient toujours bien déroulés durant les phases de poules et même pendant les quarts de finale ont éprouvé toutes les peines du monde à se débarrasser de deux anciens champions d'Afrique en demi-finales. Mais c'était ça aussi le charme de la compétition. Le suspense jusqu'au bout.

« Je félicite mes joueurs. Ils se sont battus. On a assisté à un bon match, un match de qualité. Ils avaient cet objectif d'aller en finale. Tout le mérite leur revient. C'est de jeunes joueurs qui viennent d'un peu partout du Sénégal et ils prouvent qu'ils peuvent rivaliser avec n'importe qui », a soutenu le coach sénégalais à l'issue du match. Selon l'entraineur, ses joueurs ont su déployer des qualités mentales pour venir à bout de cette équipe du Burkina.

De l'avis de Serigne Saliou Dia, coach du Sénégal, ses joueurs ont montré un mental à la hauteur de l'enjeu. « Les joueurs connaissaient leur objectif. Ils avaient pour but de disputer leur première finale. C'est pourquoi l'égalisation du Burkina n'a pas déstabilisé les joueurs. Ils ont gardé le moral, la confiance », dit le coach. « Cette demi-finale a été très physique. Les corps ont été mis à l'épreuve, mais j'espère que mes joueurs seront frais pour la finale », a-t-il dit. En tout cas, le Sénégal part avec un léger avantage dans cette finale au vu du parcours déjà réalisé avec trois titres de meilleurs entraineur (Serigne Saliou Dia), buteur (Amara Diouf) et joueur (Amara Diouf).

Une finale historique attend donc Amara Diouf et ses coéquipiers qui veulent eux aussi inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve continentale, après leurs devanciers (Can Seniors, Chan, Can U20, Beach Soccer). Héroïques, les « Lionceaux » l'ont été jusqu'ici en accédant enfin, après deux tentatives ratées, en finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans. Une finale 100 % « Lionceaux » entre Sénégalais et Marocains qui, depuis la création de cette compétition en 1995, n'ont jamais réussi à atteindre la finale. Au contraire des Sénégalais, les Marocains s'en étaient approchés en 2013 à domicile en atteignant les demi-finales et se classant finalement 4e.

Le fait maintenant de voir ces deux équipes aller au bout de la compétition constitue en soi une première. Dans cette compétition, la performance du Maroc est presque identique à celle du Sénégal, sauf que les « Lionceaux » du Sénégal ont réussi jusqu'ici le parcours parfait en gagnant tous leurs matches et avec 13 buts marqués et 1 seul encaissé (1-1 face au Burkina en ½ finale).