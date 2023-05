Afrique: Saïd Chiba - 'Le niveau de la CAN U17 est très élevé'

interview

L'entraîneur marocain Saïd Chiba s'est confié sur le niveau global de la phase finale de la de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, Algérie 2023. Le patron du banc de touche des Lionceaux de l'Atlas le juge très élevé, estimant que la compétition africaine dans cette catégorie est parmi les plus difficiles au niveau mondial.

Le Maroc est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies, comment s'est passée cette édition pour vous, et quel a été selon vous, le niveau technique de la compétition en général ?

Le niveau de la compétition est très bon, il est très élevé, et cela montre qu'il y a des pays qui travaillent dur au niveau des catégories jeunes. La compétition africaine dans cette catégorie est l'une des plus difficiles au niveau mondial, et les demi-finales ont montré que les équipes africaines, dans cette catégorie, sont quelque peu supérieures.

Les équipes africaines, dans cette catégorie, sont parmi les plus fortes au monde. Le Nigeria a pu remporter 5 coupes du monde à ce niveau. Les équipes africaines jouent constamment les premiers rôles en Coupe du monde. Les équipes d'Afrique subsaharienne sont très sophistiquées au niveau physique et morphologique. Nous espérons que les équipes nord-africaines travailleront pour réduire les disparités qui existent à ce niveau.

Après la finale de la Coupe Arabe l'année dernière, vous avez réussi à qualifier le Maroc pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023. Quel est le secret qui vous permet de réaliser de telles performances?

Nous faisons un travail stratégique au niveau de la Fédération marocaine de football, un travail qui dure depuis des années. Il a commencé par la mise en place des grandes installations et infrastructures qui permettent de bien encadrer les enfants. Le processus de détection se déroule sur l'ensemble du Royaume du Maroc. En outre, nous avons participé à plusieurs tournois externes qui ont aidé notre groupe à très bien se développer et à atteindre ce niveau dans les grandes compétitions

Que doivent faire les équipes africaines pour briller à l'échelle mondiale ?

Les équipes africaines sont les plus brillantes au niveau mondial, comme le Nigeria, le Mali et le Sénégal, qui se sont illustrés ces dernières années. Le Ghana et le Cameroun ont brillé à intervalles réguliers, et les pays d'Afrique du Nord doivent travailler davantage pour rattraper le niveau des pays subsahariens.

Un dernier mot pour les fans marocains?

Nous remercions le public marocain. Les messages reçus par le groupe et les joueurs sont forts. Ils nous viennent de tous les segments de la société, du haut de la pyramide avec le Roi, au reste du public en passant par le Président de la Fédération Royale Marocaine de football. Nous les remercions beaucoup et espérons qu'ils vont continuer à nous soutenir jusqu'au bout.