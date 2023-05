Afrique: Julien Henri Patrick Chevalier - « Je suis fier de ce qu'ont fait mes joueurs »

Battue ce mercredi soir par l'USM Alger (2-0) en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF, l'ASEC Mimosas voit son brillant parcours s'arrêter sur la scène continentale. Mais son coach Julien Patrick Chevalier se satisfait de ce que ses joueurs ont produit tout au long de ce match et de leur parcours plus globalement dans cette compétition.

Julien Chevalier n'a visiblement rien à reprocher à ses joueurs, après la défaite concédée ce soir face à l'USM Alger (2-0), en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF. « C'est un match qui nous laissera un tout petit peu de regrets. On s'est bien battus, je suis fier de ce qu'ont fait mes joueurs », a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.

Le technicien français pense que la compétition a atteint un niveau « un peu plus difficile » pour son équipe « qui manque encore un peu d'expérience ». « Beaucoup de jeunesse, à ce niveau-là, ça fait la différence. On a eu en face un très bel adversaire qui sait mieux gérer ce genre de situation, même si, à un moment donné dans le match, la pression est montée un tout petit peu et puis, on aurait pu la renverser », explique-t-il.

L'ASEC Mimosas, promet Julien Patrick Chevalier, continuera de travailler pour progresser sur la scène continentale. « Il faut que le club continue de travailler, là, on a réussi cette saison... On est allés un peu plus loin cette année pour mettre le club dans une belle position sur la scène continentale. Maintenant, il y a des développements, sur d'autres secteurs, sur d'autres pays qui font que la concurrence est très relevée et avec nos moyens, ce n'est pas toujours facile de lutter. Ça demande énormément de travail, on va continuer à oeuvrer pour faire progresser le club sur cette scène continentale, on essaie de travailler du mieux possible », a-t-il ajouté.

Au match aller disputé la semaine dernière à Bouake, le club ivoirien avait concédé un nul vierge. Il peut maintenant se rabattre sur le championnat ivoirien où la voie lui semble tracée pour décrocher un 29ème sacre en fin de saison.