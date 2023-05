Afrique: Serigne Saliou Dia - 'Remporter le trophée serait exceptionnel pour le Sénégal'

L'entraîneur sénégalais Serigne Saliou Dia a indiqué que son équipe rêve de remporter la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 TotalEnergies 2023 pour entrer dans l'histoire. Il leur faudra, à cet effet, battre le Maroc à l'issue de la rencontre se tiendra au stade Nelson Mandela d'Alger, le vendredi 19 mai à partir de 22h00, heure d'Alger (21h00 GMT).

Serigne Saliou considère l'accession du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies U17 2023, comme "une performance exceptionnelle."

S'exprimant lors de la conférence de presse d'avant-match, ce jeudi 18 mai 2023, le sélectionneur des Lionceaux de la Téranga a d'abord tenu à remercier le public algérien pour sa mobilisation lors des matches de la compétition: "Tout d'abord je veux dire que le public s'est distingué et a soutenu toutes les équipes depuis le début. Même les autorités ont facilité la tâche à chacun jusqu'à la fin. Tout était bon, maintenant les joueurs veulent écrire l'histoire pour le Sénégal, et ce sera un bon match contre le Maroc. », a-t-il déclaré

"Je pense que ça va être un bon match. L'équipe marocaine joue bien et obtient de bons résultats. Nous allons entrer dans une nouvelle étape dans la compétition, nous allons voir ce que nous allons faire contre le Maroc, ce que nous allons faire pour être couronnés. Nous allons construire des stratégies et des relations entre les joueurs, nous aurons aussi une détermination à gagner, à atteindre le titre. Nous allons encourager les joueurs, et seul le jeu fera finalement la différence. "

L'entraîneur sénégalais a ajouté : "L'adversaire a sa stratégie, et nous avons aussi notre propre stratégie. Nous allons jouer à notre façon et nous devons être patients. Nous devons disputer la finale. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons pris tous les matchs au sérieux. Ce match est spécial, il s'agit d'écrire l'histoire, et ce serait bon de gagner. Il y aura plus de dynamisme dans la rencontre, les joueurs doivent être motivés avant le match, et nous verrons ce que nous pouvons faire sur le terrain. »

L'ancien international sénégalais, s'est aussi prononcé sur les forces de son adversaire en finale. "Le Maroc a une solide défense, nous sommes prêts à la déverrouiller et à neutraliser l'attaque marocaine. Nous donnerons le meilleur de nous dans le match. Nous avons marqué 13 buts lors des matchs précédents, le Maroc en a marqué 7, nous ne ne défendrons pas, nous avons les armes pour l'attaquer "

Serigne Saliou Dia n'entend négliger aucun détail face aux Lionceaux de l'Atlas. "Nous verrons comment corriger toutes les erreurs, et nous sommes prêts à aller chercher la victoire et le titre. Le facteur émotionnel sera très important et gagner le trophée serait exceptionnel."

L'attaquant sénégalais Ibrahima Diallo, qui accompagnait son entraîneur en conférence de presse, a aussi assuré que les joueurs étaient prêts pour cette finale contre le Maroc et qu'ils feraient tout pour gagner et remporter la couronne. Il a également salué l'accueil que son pays a reçu en Algérie, tout au long de la compétition : "Partout où nous sommes allés, nous avons reçu un bel accueil, nous nous sentons les les bienvenus en Algérie, et nous avons déjà des amis ici."