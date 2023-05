Cote d'Ivoire: Création d'emplois pour les jeunes- L'Afd affiche ses ambitions pour les jeunes ivoiriens

Après la première phase de l’initiative Choose Africa, lancée en 2019, le Directeur Exécutif mobilisation partenariats et communication de l’Agence française de développement (Afd), Papa Amadou Sarr, a procédé à la présentation de l’initiative Choose Africa2, le mercredi 17 mai 2023, à Abidjan-Plateau. Rapportent des sources diplomatiques à Abidjan. Des informations reprisent par plusieurs presses ivoiriennes dont fratmat.info

Cette deuxième phase, indique Papa Amadou Sarr, vise à faire bénéficier la Côte d’Ivoire de ressources plus importantes allant au-delà de 300 millions d’euros entre 2023 et 2027. « C’est pour cela que nous sommes ici à Abidjan après Dakar, Lomé et Cotonou pour prendre en compte les besoins des entrepreneurs, du patronat, le secteur privé pour co-construire ensemble Choose Africa2 », explique M. Sarr.

Selon lui, l’ambition de l’Afd est de décaisser 3,5 milliards d’euros dans les meilleurs délais pour les économies africaines. « Il faut que les bénéficiaires soient adressés, accompagnés, formés, qu’ils aient de l’emploi, et qu’il y ait de l’inclusion financière avec un accent fort sur les femmes », dit-il, soulignant que les femmes sont les plus démunies de la société et elles ont moins accès aux financements et aux crédits bancaires. Donc il faut promouvoir l’entrepreneuriat féminin, promouvoir les talents des femmes pour qu’elles puissent contribuer au développement socio-économique des pays africains.

Le gouvernement ivoirien a décrété l’année 2023, l’année de la jeunesse. Une initiative qui cadre bien avec Choose Africa2. « Si vous regardez la population de l’Afrique de l’ouest y compris la Côte d’ivoire, il y a plusieurs femmes que d’hommes. Du coup, dans cette couche de jeunes, il y a une proportion de 51 voire 53% de femmes. En ciblant ces femmes, nous allons adresser ces jeunes », précise M. Sarr

Dans tous les pays de l’Uemoa, Papa Amadou Sarr, la jeunesse est un vecteur important pour le développement socio-économique. C’est pourquoi elle doit être formée, accompagnée, avoir accès à des ressources pour lancer leurs business, parce que l’Etat ne peut pas créer de l’emploi pour tout le monde. « L’entrepreneuriat, la formation professionnelle sont les atouts sur lesquels nous, groupe Agence française de développement, Expertise France, Proparco et Bpi sont engagées pour accompagner l’Etat ivoirien pour atteindre les objectifs que le Président de la République a fixés pour l’année de la jeunesse », fait savoir Papa Amadou Sarr.

Par ailleurs, l’Afd et la Banque mondiale ont un programme de plus de 1.5 milliards d’euro qui adresse ce projet de jeunesse avec le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’insertion professionnelle et du service civique ; le PG-gouv et l’Agence emploi jeunes. « Nous sommes au cœur des besoins, des priorités de la nation ivoirienne », dit-il.

Dans la même veine, a souligné Adrien Haye, directeur Afd Côte d’Ivoire, qu’un grand programme a été lancé sur deux ans (2023-2025), qui fédère les ressources à la fois de la Côte d’ivoire et un certain nombre de partenaires dont l’Afd, la Banque mondiale, et l’objectif est de multiplier les opportunités d’emploi pour les jeunes, car 400 OOO jeunes ivoiriens arrivent sur le marché de l’emploi chaque année. « L’objectif est de créer 3 millions d’emplois dans les trois, quatre années à venir, d’offrir des opportunités de formation, de réinsertion. Et nous accompagnons pleinement le gouvernement ivoirien avec les programmes pour le financement du C2D », a fait savoir Adrien Haye, indiquant qu’un certain nombre d’inaugurations, avec le ministre Mamadou Touré, le Premier ministre Patrick Achi ont été déjà faites. « Le programme vise à accompagner 80 000 jeunes, soit dans les programmes de 2e, 3e, 4e chance pour ceux qui sont vulnérables, soit dans des programmes d’accompagnement vers un emploi dans des entreprises en vue de leur donner cette opportunité », a précisé le directeur de l’Afd Côte d’ivoire. Aussi, le Directeur exécutif mobilisation partenariats et communication, Papa Amadou Sarr, a indiqué que le bilan de la première phase de Chose Africa est satisfaisant dans la mesure où, ils ont eu à déployer de façon globale 3.7 milliards d’euros sur le continent africain pour accompagner les très petites et moyennes entreprises (Tpme).

M. Sarr dit avoir tiré deux types de leçons de la première phase de Choose Africa. « La première est que les ressources ont été effectivement décaissées pour plus de 40 000 entrepreneurs et l’accompagnement a également été au rendez-vous, et la seconde leçon est qu’on n’est pas tombé plus bas », s’est-il félicité.