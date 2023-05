Tunisie: Amélioration du climat de l'investissement et des affaires - Une priorité absolue du Gouvernement

Les difficultés des investisseurs concernent notamment les législations et les procédures administratives, tels que les permis de construire, la longueur des délais de changement de caractère des terres, les services douaniers, les procédures fiscales...

Le ministère de l'Économie et de la Planification et les chambres mixtes de commerce et d'industrie ont convenu de constituer une équipe de travail conjointe pour examiner les obstacles de l'investissement.

Cette décision intervient en marge d'une réunion tenue entre le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Saïed, et des présidents et des représentants des chambres mixtes en présence de représentants de plusieurs départements ministériels, de structures d'appui et de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

« La rencontre a porté notamment sur les difficultés auxquelles les investisseurs sont confrontés », a indiqué le ministère de l'Économie dans un communiqué.

Il s'agit notamment des multiples législations et des procédures administratives tels que les permis de construire, la longueur des délais de changement de caractère des terres, les services douaniers, les procédures fiscales, les services de transport international, la numérisation des transactions administratives et financières et la liberté d'investissement.

Saïed a souligné que l'amélioration du climat de l'investissement et des affaires est l'une des principales priorités du gouvernement, ajoutant que la nouvelle loi est en phase d'achèvement.

L'objectif a-t-il expliqué est de promouvoir l'investissement, booster l'économie de savoir et de l'innovation, outre l'amélioration et le développement du code des changes.